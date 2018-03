Annerledes-laget som kom seg til toppen av norsk fotball: Hva gjør Ranheim som ingen andre gjør?

– Jeg føler et tungt ansvar for å lykkes

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Klokken nærmer seg 14.30 i det Storflor åpner døren til eneboligen ikke langt fra NTNU i Trondheim.

De fleste norske Eliteserielag er ferdig med sin trening for dagen. Kanskje sitter de og spiser lunsj sammen i kantinen på klubbhuset sitt.

Slik er det ikke for Storflor og Ranheim.

Fra stuen er 38-åringen i ferd med å fullføre en bachelorgrad i økonomi. I likhet med samtlige spillere på laget, fyller han dagene med andre ting enn fotball. Treningen begynner ikke før 16.30. Begrunnelsen? Ingen av spillerne på laget lever av fotballen.

– Det her er en klubb som har slitt med økonomien. Vi har et lite budsjett. Vi trener på ettermiddag, når folk kommer fra skole og jobb, smiler den hjemvendte trønderen.

Planverket er avgjørende

Vi går opp trappen til stuen. Her ligger barnelekene pent sotert ved siden av en bokhylle i hjørnet. Macen ligger på bordet. 38-åringen serverer en kopp kaffe.

På én måte er hverdagen helt annerledes enn han er vant med. Fotballkarrieren består ikke lenger av trening på dagtid, slik den gjorde i Rosenborg og Strømsgodset.

På veggen på stadionet henger fortsatt sponsorveggen fra sesongen i OBOS-ligaen. Ranheim er annerledes-klubben som lyktes med å komme seg til øverste nivå i norsk fotball.

Og de har en plan. Selv nøt han godt av den gode planen som lå til grunn da han tok stegene gjennom Rosenborg-systemet.

– Rosenborg var langt fremme på spillestil på den tiden, vi dro veldig fordel av det. Det var det samme landslaget gjorde, med sin stil. Det ble en rendyrket måte å spille på. Det tror jeg var bra med tanke på de faste og trygge rammene som vi jobbet under. Det var et tydelig mønster som bidro, forklarer Storflor.

Gå foran på rett måte

På treningen står kameratskapet sterkt. Spillerne smiler og koser seg med ballen. De spør hvilken avis vi kommer fra, og er tydeligvis ikke helt vant med journalister som henger over dem. Når de nå skal prøve seg på høyeste nivå i norsk fotball, er det med de samme verdiene som før: De skal fortsette å ha fokus på å utvikle seg og å stå sammen. De vet at de kommer til å tape mange kamper i år. Da må man stå samlet.

– Store klubber kan kjøpe ferdige spillere. Her må vi utvikle dem. Rosenborg og Strømsgodset har også utviklet spillere til å bli bedre, men her har så å si alle vært under Rosenborg-paraplyen. Det er gode spillere, men de nådde jo ikke opp i Rosenborg. Her må vi ta omveien. Det er ikke ferdige spillere, men det kan jo bli ferdige spillere, tror Stroflor om sesongen.

Etter et par kaffekopper ved stuebordet, setter Storflor seg i bilen og kjører til Ranheims økt i Abrahallen utenfor Trondheim.

Storflor er veteranen med stor V i klubben. Han har vunnet seks seriemesterskap og to cuptitler i Norge. Han vet som kreves for å lykkes. I klubben er det en rekke yngre spillere som håper å ta steget enda videre inn i norsk toppfotball.

Det viktigste Stroflor tar med seg til hver eneste trening er innstillingen til fotball. Hver eneste dag prøver han å få de andre til å utvikle seg.

– Hvis man uttrykker at det ikke var min feil at noen på laget mistet ballen, da spiller du som regel på et lag som ikke vinner. De som vinner, jobber knallhardt sammen mot et felles mål. Man må jo ha egne drømmer også, men man når dem gjennom laget, forklarer Storflor.

Tips til ungdommen: Ikke gi opp

Inne i garderoben før treningen er stemningen god. En ny spiller ønskes velkommen før en i støtteapparatet gir litt praktisk info om treningsleiren klubben drar på dagen etterpå. Foreløpig lukter det bare garderobe. Om et par små timer oser det svette og sure fotballsko. For i Ranheim er én ting viktigere enn noe annet denne sesongen: Knallhard jobbing. Man må opptre som et lag. Og Storflor går gjerne foran.

– Det har jeg mer erfaring og kunnskap om nå enn før. Da var jeg jo bare med, så lot jeg de andre mer etablerte og trenere ta ansvaret. Jeg tenker mer på hvordan strukturen i laget skal være. Hva som fører til at man lykkes. I mitt hode, sånn jeg har erfart det med de som har vunnet, så er det noe som kjennetegner det, hvordan man får til det.

Gjennom 20 år i norsk toppfotball har Storflor lært seg hva som kreves. Hvordan man utvikler seg som spiller. For Storflor selv var læretiden i juniorlaget til Rosenborg det som gjorde at han klarte å bli den fotballspilleren han har blitt.

Og kanskje det viktigste han lærte var dette:

– Det skjer noe i 16-18 årsalderen. Det er mange som er gode som 16-åringer, men som har litt mer negativ utvikling. I juniortiden min, da lå jeg litt bak i 16-årsalderen og tok igjen på slutten. Andre hadde mer motsatt kurve. Det trenger ikke å være en ulempe å kjenne litt motgang og få de rette holdningene. Man ser mange tilfeller som ikke var best som barn, sier Storflor.