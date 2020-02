Anonym hets kunne ødelagt Patriks karriere. Nå er han klar for 1.-divisjonsklubb.

Høyrebacken har en fortid i Herd og Kristiansund, og har de to siste sesongene spilt for Brattvåg. For to år siden spilte han hele kampen da Brattvåg sensasjonelt slo Ole Gunnar Solskjærs MFK-lag ut av cupen. I fjor ble han kåret til årets spiller i 2. divisjonsklubben.