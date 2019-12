Åpner seg om tiden etter RBK-sparkingen: Barberte hodet og dro på biltur i tre uker

- Nå var jeg så heldig at kona mi gikk ut i ferie rett etter at jeg fikk sparken. Vi har ikke hatt noe særlig med ferie før, så vi kjørte sørover i Europa og var borte i tre uker. Jeg fikk ikke sett en eneste kamp den første tiden. Da fikk Rosenborg være Rosenborg, og vi fikk gjøre noe vi aldri har gjort før. Det var fantastiske uker, og vi kjørte til sør for Napoli. Det var 850 mil i bil på tre uker, og helt herlig. Det gjorde veldig godt.