Arsenal spilte mot ti mann i 80 minutter, men Griezmann ødela kvelden

Saken oppdateres.

ARSENAL - ATLETICO MADRID 1–1

Arsenal gikk ut i hundre i hjemmemøtet med Atletico Madrid. I løpet av åpningsminuttene hadde Alexandre Lacazette to store sjanser til å score.

Atletico Madrid fikk en grusom start med rødt kort etter ni minutter på kroatiske Sime Vrsaljko:

Kun minuttet var spilt da han fikk gult kort for stempling, og av samme årsak fikk han sitt andre gule etter ni spilte minutter.

Ikke bare måtte gjestene klare seg uten høyrebacken de neste 81 minuttene, for trener Diego Simeone ble nemlig bortvist like etter det røde kortet. Elleville protester ble tatt dårlig imot av kampens dommerteam.

Atletico Madrid er kjent for sitt eminente forsvarsspill, men nå skulle de virkelig få en utfordring med å stenge igjen med en spiller mindre.

Til tross for at det i store perioder var enveiskjøring fra hjemmelaget, holdt Atletico Madrid inn til 0–0 ved pause. Gjestene fra Spania hadde et par kontringssjanser, men det var Arsenal som burde ha ledet ved pause.

Griezmann-sjokk

Presset fortsatte etterpå, og det var bare et spørsmål om tid før det måtte løsne for Arsenal. Og etter 61 minutter var det Lacazette som headet inn 1–0 etter innlegg fra Jack Wilshere. Det var fullt fortjent.

1–0 var et resultat som Atletico kunne leve med før returkampen, mens Arsenal var interessert i å sikre seg et enda bedre utgangspunkt.

Sjansene var der, men i stedet sjokkerte gjestene ved å utligne åtte minutter før slutt ved Antoine Griezmann etter en kontring. Han utnyttet flere Arsenal-tabber på rad og var litt heldig da han satte ballen over Arsenal-keeper David Ospina.

Flere mål ble det ikke, og dermed er Arsenal underdogs før returkampen.

Stolpetreff fra Gulbrandsen

I den andre Europaliga-semifinalen vant Marseille 2–0 hjemme mot Salzburg.

Den tidligere Viking-spilleren Valon Berisha startet for Salzburg, mens Fredrik Gulbrandsen fikk en halvtime som innbytter. Han hadde et skudd i stolpen etter 78 minutter.

Returkampene spilles neste uke.