Atalanta har lagt inn bud verdt over 30 mill. på Trondsen – slik svarer RBK

Slik Adresseavisen forstår, legger den italienske serie A-klubben ca. 2,3 millioner Euro på bordet (22 millioner kroner) tvert. Men hvor klausuler og bonuser kan gjøre avtalen verdt ytterligere ti millioner.

– Jeg er Rosenborg-spiller, og forholder meg til det. Det er selvsagt smigrende med interesse, men det er ikke noe jeg har tenkt noe mer på.

Det sa Trondsen etter Celtic-kampen på Lerkendal for et par uker siden.

Før 0-0-kampen på Lerkendal meldte Adresseavisen at den tradisjonsrike serie A-klubben hadde speider på plass for å følge midtbanespilleren – slik de hadde også i Glasgow i det første oppgjøret mot skottene.

Etter det Adresseavisen erfarer har interessen nå blitt formalisert gjennom et konkret bud på 23-åringen fra Lillehammer.

Størrelsen på budet fra Atalanta skal ha et utgangsnivå som er om lag ti millioner mer enn hva RBK betalte for Trondsen i fjor, da han ble hentet for drøyt 12 millioner kroner. Med altså klausuler og bonuser verdt ytterligere én million Euro (om lag ti mill.).

Ingen kommentar

Adresseavisen har vært i kontakt med Trondsens rådgivere, men verken Morten Wivestad eller Mike Kjølø ønsker å uttale seg om denne saken.

Sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, vil heller ikke uttale seg hvorvidt det har kommet noe bud fra italienerne. Men uttaler, på generelt grunnlag:

– Han blir i Rosenborg. Vi trenger han her.

Trondsen har vært fast på RBK-midtbanen siden han ble hentet i fjor sommer, og har spilt både indreløper og sentralt. Den siste tiden ligget som en av to «sittende» midtbanespillere i Rini Coolens 4-2-3-1-formasjon.

Selnæs, Christiansen, Delaney – og Jensen

I januar 2016 gikk da 21-årige Ole Selnæs til franske St. Etienne for det som ble skrevet var 32 millioner kroner, hvor RBK i tillegg sikret seg et ukjent millionbeløp i klausuler og bonuser.

Research Adresseavisen har gjort siden, viser at prisen på skandinaviske midtbanespillere som har gått videre ut i Europa i stor grad har ligget under 20 millioner.

I vinter gikk blant annet danske Anders Christiansen fra svenske Malmö til Gent for om lag 12 millioner kroner – før han ble solgt tilbake nå i sommer.

Mens den danske landslagsspilleren Thomas Delaney, som i sommer ble solgt til Dortmund, i januar 2017 gikk fra FC København til tyske Werder Bremen for om lag 20 mill.

Unntaket er 22-årige Matthias Jensen, som etter 12 mål og ti målgivende pasninger i Nordsjælland forrige sesong i sommer gikk til spanske Celta Vigo for over 60 mill.

40 kamper – seks mål

Tilbake til Trondsen, har han så langt spilt 40 kamper for RBK, og står med seks scoringer – sist mot Ranheim i byderbyet.

Det norske overgangsvinduet stenger onsdag, mens det italienske vinduet stenger to dager senere.

Atalanta serieåpner for øvrig 20. august.