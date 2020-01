Avis: Tidligere RBK-duo vil ikke signere nye AZ-kontrakter nå

Når vi sier at noen jobber ikke er bra nok, sier vi indirekte at menneskene som gjør arbeidet ikke er gode nok

Det er den nederlandske avisen Noordhollands Dagblad som har fått bekreftet at Alkmaar-ledelsen har et stort ønske om å forlenge med Svensson og Midtsjø.

– De er viktige spillere for oss, og vi forsøker å binde dem til oss lenger. Jeg jobber allerede med det, sier teknisk direktør Max Huiberts til avisen.

Reiste samme år

– Men de har spilt for oss i to og et halvt til tre år, og de har ambisjoner. Så de er i en annerledes situasjon enn noen som har vært her i ett år og allerede roper om å ta det neste steget, tilføyer han.

Både Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø ble hentet til AZ Alkmaar fra Rosenborg i 2017. 26 år gamle Svensson har kontrakt med den nederlandske klubben til 2021, mens jevnaldrende Midtsjø har en avtale som strekker seg i ytterligere ett år.

Svensson kan dermed gå gratis fra AZ Alkmaar til en ny klubb etter neste sesong. Direktør Huiberts vil ikke uten videre gå med på at det kan tvinge fram et salg allerede til sommeren, for at klubben skal kunne kreve overgangssum for trønderen.

– Når kontrakten hans går er han gratis, og man foretrekker ikke at folk skal forsvinne uten at man får overgangssum. Men noen spillere er det så stor verdi i å ha på banen, sier han.

Tapte terreng

Alkmaar-toppen er klar på at han svært gjerne ser at både Svensson og Midtsjø blir værende i klubben.

Lørdag var trønderduoen med fra start da klubben røk 1-3 for tabelltreer Willem II i æresdivisjonen. Nederlaget bidro til at Alkmaar tapte terreng i gullkampen mot Ajax. Serielederen slo Sparta Rotterdam 2-1 søndag og har nå seks poengs forsprang på toppen av tabellen.

Håkon Evjen så hele lørdagens kamp fra Alkmaar-benken og må vente på sin debut for klubben etter overgangen fra Bodø/Glimt.

19 serieomganger er spilt i æresdivisjonen. Det betyr at ligaen er drøyt halvspilt.