Avis: Zlatan er klar for klubb i USA

Nettstedet Get French Football melder at L’Equipe onsdag kommer til å gå ut med nyheten om at Zlatan Ibrahimovic er enig den amerikanske storklubben, og at kontrakten med LA Galaxy skal ha blitt signert for tre uker siden.

Videre skriver den franske storavisen at det skal være uklart om Zlatan går til MLS-klubben i dette overgangsvinduet, eller om han venter med overgangen til kontrakten hans går ut i sommer.

Artikkelen i L’Equipe er skrevet av PSG-journalisten Arnaud Hermant. Han har blant annet skrevet boken ”Ibra – grandeur nature”, som tar for seg den svenske superstjernens fire år i Paris.

36-årigen fikk et tilbakeslag etter langtidsskaden han pådro seg i april i fjor, og har ikke spilt én eneste kamp for Manchester United siden 2. juledag.

Totalt har Zlatan vært på banen i fem Premier League-kamper, én Champions League-match og spilt ett oppgjør i ligacupen denne sesongen.

I forrige uke hentet Manchester United Alexis Sanchez fra Arsenal, og denne signeringen kan ha fremskyndet en Zlatan-overgang.

– Zlatan er inne i sitt siste år av kontrakten. Han har ikke sagt noe til meg, men om det stemmer at han ønsker en framtid i en annen klubb, i et annet land, så kommer vi til å hjelpe ham slik at det kan skje. Vi vil ikke gjøre det vanskelig for ham. Det siste Zlatan sa til meg er at han vil komme seg ordentlig tilbake for å hjelpe laget, sa United-trener José Mourinho mandag.

Den siste tiden har to nordmenn signert for klubber i MLS. Jo Inge Berget er klar for New York City, mens Magnus Wolff Eikrem tirsdag signerte for Seattle Sounders, som også kan få midtstopper Markus Fjørtoft i sine rekker.

Sønnen til tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft ble plukket i andre runde i draften, og er for tiden på sesongoppkjøring med MLS-klubben.

Fra før spiller Vadim Demidov i Minnesota United og Muhamed Keita i New York Red Bulls. Ola Kamara var i Columbus Crew, men har nå meldt overgang til LA Galaxy, og kan dermed bli lagkamerat med Zlatan. Der er også Jørgen Skjelvik, som signerte for klubben etter at kontrakten med Rosenborg gikk ut etter 2017-sesongen.

