Henriksen ble far: Fikk nyheten midt i garderobe-feiringen

Saken oppdateres.

Kypros-Norge 0–2

NIKOSIA: Henriksen feiret gruppeseieren i Nations League i garderoben sammen med lagkameratene.

Da han skrudde på mobiltelefonen, tikket det inn en rekke meldinger.

De handlet om at han er blitt far for tredje gang.

– Jeg fant det ut ti minutter etter kampen. Da skrudde jeg på telefonen. Da var det massevis av gratulasjoner og bilder. Det var stort, sier Henriksen i intervjusonen etter kampen.

Kona Anne Helene fødte parets tredje, en jente mens mannen sikret en etterlengtet norsk fotballopptur.

Les mer om kampen her: Kamara ble tomålshelt da Norge tok steg mot EM

Det var svigermor i Trondheim som overbrakte beskjeden.

– Jeg visste at det var så nær at det kunne skje når som helst. Men det var en rar følelse. Da jeg står og jubler og hoier med gutta i garderoben, tar jeg på nettet på mobilen, og da ser jeg det.

«Dæven», tenkte han da.

– Det var en spesiell følelse. Jeg er utrolig stolt og må gi all honnør til kona mi som lot meg være her og spille disse kampene da det var så tett på termin, sier Henriksen.