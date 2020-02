Må betale nesten 600 000 kroner etter at Mattilsynet aksjonerte mot gården

Baker begynte å skrive Sørloths navn på et brød. Da skjedde det noe med salget.

Saken oppdateres.

Trønderen Sørloth står så langt bokført med 24 mål for Trabzonspor denne sesongen. 19 av dem har kommet i ligaen. Det gjør den norske landslagsspissen til toppscorer med klar margin.

Trabzonspor-fansen trykker naturlig nok klubbens nye målmaskin til sitt bryst, og enkelte går egne veier for å på gjøre stas på Sørloth. På et bakeri i byen Arakli, noen kilometer vest for Trabzon, kan kundene nå kjøpe brød som bærer Alexander Sørloths navn.

Brødet har til og med nordmannens navn skrevet med store bokstaver i deigen.

Brødbaker Yavuz Baytak sier ifølge den tyrkiske sportsavisen Fanatik at salget fikk et tydelig oppsving etter at han begynte å skrive Sørloths navn på brødet.

FIKK DU MED DEG DETTE? Sørloth satt i garderoben før storkampen. Så tikket ryktene om Real Madrid inn på mobilen.

I Europa-toppen

19 mål i ligaen gjør den norske landslagsspissen til en av Europas mest målfarlige spillere denne sesongen. Kun en liten håndfull spillere i de store ligaene har scoret flere mål enn Sørloth.

I italiensk Serie A topper Lazio-spissen Ciro Immobile toppscorerlisten med 27 mål. Robert Lewandowski har gjort 25 for Bayern München, mens Timo Werner står med 21 fulltreffere for Leipzig.

Cristiano Ronaldo har scoret 21 ganger for Juventus siden seriestart, mens Lionel Messi foreløpig har 18 for Barcelona. Argentineren er dermed målet bak Sørloth.

Sist helg reddet nordmannen ett poeng for Trabzonspor i storkampen mot Besiktas. Scoringen som ga 2–2 og ett poeng kom langt inn i overtiden.

Har kjøpsopsjon

I etterkant av den kampen har tyrkiske medier igjen vært fulle av Sørloth-stoff, og Trabzonspors klubbpresident Ahmet Agaoglu har blant annet måtte svare på hvilke muligheter han ser for å hente nordmannen til klubben på permanent basis.

– Hvorfor er alle så bekymret for Sørloth? Svarte Agaoglu, og parerte videre spørsmålene med å henvise til at klubben har kjøpsopsjon på nordmannen. Den utløper først i mai neste år. Trabzonspor-toppen mener klubben sånn sett har god tid.

Sørloth er i utgangspunktet utlånt til Trabzonspor fra Crystal Palace i to sesonger.

Trabzonspor-fansen håper nordmannen kan skyte klubben til ligagull. Gullstriden i superligaen ser samtidig ut til å bli uhyre jevn. I øyeblikket topper Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir tabellen. Sørloths Trabzonspor, Galatasaray og Sivasspor følger kun poenget bak.

Martin Linnes spiller for Galatasaray. Dermed blir det gullstrid mer et knippe nordmenn involvert. Lørdag møter Trabzonspor svakt plasserte Rizespor hjemme.

(©NTB)