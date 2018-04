Barcelona lekte seg til cupgull mot sjanseløse Sevilla

- Det er jo livsfarlig at en sånn mann holder på.

- Slike forhold er ikke Trondheim by verdig

Tatt for innbrudd på Lade

13 vil bli sjef for NGU

Trenervikaren med seier mot rivalen: – For en glede, for en opplevelse

Manchester United snudde mot Tottenham og er klare for FA-cupfinale

13 vil bli sjef for NGU

Saken oppdateres.

SEVILLA – BARCELONA 0–5

Barcelona var rystet da de røk ut fra Champions League for noen uker siden. I Copa del Rey-finalen holdt de lekestue, og valset over Sevilla på Wanda Metropolitano i Madrid. De ga seg ikke før det sto 5–0, og de kunne løfte sitt fjerde Copa del Rey-trofe på like mange år.

– Det har vært en ydmykende forestilling. Det har vært Barcelona på sitt beste, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Torsterud.

Til tross for at kampen fikk hele fem mål, var det største øyeblikket for fans av spansk fotball lenge etter kampen var avgjort. Etter all sannsynlighet forsvinner midtbaneeleganten Andrés Iniesta til kinesisk fotball etter 22 år i Barcelona. Da han ble byttet ut tre minutter før slutt fikk han stående applaus fra både Barcelona- og Sevilla-fans.

33-åringen tok seg god tid på vei ut mot benken og takket både dommeren og spillerne på veien ut. En tydelig rørt Iniesta byttet plass med Denis Suárez, og satte seg på benken med tårer i øynene.

Spansk cupfinale fotball i Madrid lørdag:

Sevilla – Barcelona 0-5 (0-3) Estádio Metropolitano Mål: 0-1 Luis Suárez (14), 0-2 Lionel Messi (31), 0-3 Suárez (40), 0-4 Andrés Iniesta (52), 0-5 Philippe Coutinho (str. 69). Dommer: Jesus Gil. Gult kort: Gabriel Mercado, Sergio Escudero, Franco Vázquez, Sevilla, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Barcelona. (©NTB)

Etter kampen fikk kapteinen æren av å hente sin sjette Copa del Rey-pokal hos kong Felipe, før han tok det med ned på gressmatten til sine lagkamerater.

Overlegne

Barcelona startet kampen slik de vanligvis gjør, med mye ballinnehav. Sevilla holdt unna det første kvarteret, selv om Lionel Messi var farlig nær på et frispark fra omtrent 30 meter.

Til tross for Barcelonas overlegne ballinnehav sto Sevilla høyt, og det utnyttet katalanernes keeper etter kvarteret. Keeper Jasper Cillessen slo en lang ball som gikk over Sevillas forsvar, og Philippe Coutinho fikk løpe rett mot mål. Brasilianeren vippet ballen over Sevillas keeper David Soria, og Luis Suárez plasserte ballen i det åpne målet.

Alba med hælassist

Rett før halvtimen ble passert kom kampens tredje store sjanse. Andrés Iniesta mottok ballen fra Suárez, som i stedet for å sentre til en offsideplassert Messi forsøkte lykken selv. Med venstrefoten klemte han av gårde skuddet, og ballen traff i tverrliggeren.

Men bare et par minutter etter var det Messis tur. Iniesta spilte vegg med venstreback Jordi Alba, som på heldig vis greide å hælsparke ballen mot argentineren. Fra kort hold hamret Messi ballen i nettaket bak Soria til 2–0.

Og før pause pirket Barcelona hull i det lille håpet Sevilla hadde om cupseier. Kombinasjonen Suárez/Messi er ofte dødelig, og i det 40. minuttet satte et veggspill tre Sevilla-forsvarere ut av spill. Suárez havnet alene med keeperen, og feilet ikke. Dermed gikk de katalanske favorittene til pause med 3–0-ledelse.

Iniesta-magi

Andrés Iniesta har vært i Barcelona i hele sin karrière, men lørdagens finale var trolig hans siste cupfinale for klubben han har spilt for i 22 år. Midtbaneeleganten forsvinner trolig til kinesisk fotball etter sesongen. Syv minutter etter pausen ga han sitt bidrag for å sikre seg sin sjette Copa del Rey-tittel. På ekte Barcelona-vis tråklet de seg gjennom Sevilla-forsvaret, og Iniesta rundet keeper og plasserte ballen i nettet fra skrått hold.

Minutter senere kom Sevilla på en sjelden visitt mot Cillesen i Barcelona-målet. Den tidligere Barcelona-spilleren kom alene mot den danske keeperen, men valgte avslutning fremfor pasning til en av sine lagkamerater. Skuddet reddet Cillesen med beinet.

Straffemål

I stedet ble det enda verre for Sevilla. Coutinho kom seg gjennom inne i sekstenmeteren og plasserte ballen bak keeperen, men dommeren hadde blåst straffespark for en hands bare halvsekundet før. Brasilianeren fikk sjansen på nytt, og gjorde ingen feil fra ellevemeteren.

Med årets cupseier har Barcelona vunnet tittelen fire år på rad. I fjor vant de 3–1 mot Alavés. Året før slo Sevilla, og i 2015 ble det seier mot Athletic Bilbao.

Det går også mot La Liga-seier for Barcelona. Fem kamper før slutt leder de med tolv poeng på Atlético Madrid.