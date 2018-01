Beckhams store drøm ble oppfylt: Starter lag i USAs fotballiga

Har du hatt et møte med Mr. Norovirus så vil du neppe være spesielt gira på et gjensyn



Det amerikanske fotballforbundet ga mandag David Beckham tillatelse til å starte opp lag i den amerikanske toppligaen i fotball, Major League Soccer (MLS).

Beckhams klubb Miami blir dermed den 25. klubben i MLS etter at han mandag fikk tildelt MSL-franchise.

– Det er med stor stolthet vi ønsker Miami velkommen til Major League Soccer, sier MLS-sjef Don Garber i en uttalelse.

– Vårt mål med å bringe en MLS-klubb til Miami er nå oppnådd, vi gleder oss, sa Beckaham da nyheten ble presentert fpran hundrevis av fans i Miami.

– Vårt løfte til våre fans i Miami, og rundt i verden, er at ditt lag alltid skal streve for å gjøre deg stolt. Stadionet vil være et sted du gleder deg til å besøke og vi vil ha innflytelse samfunnet og på ungdommen i Sør-Florida, sa det engelske fotballikonet videre.

Starter i 2020?

Det er ikke kommet opplysninger om når Miami starter med spill i toppdivisjonen, men laget er ventet å starte opp i 2020 med et stadion som vil huse 25.000 tilskuere.

Videre blir det opplyst at lagets navn, logo og medarbeidere vil bli presentert på et senere tidspunkt.

David Beckham annonserte sine planer om å starte en klubb i Miami tilbake i februar 2014, men tanken om å starte opp en MLS-klubb ble født for drøye 11 år siden. Da offentliggjorde engelskmannen at han ville forlate Real Madrid til fordel for Los Angeles Galaxy i Major League Soccer. I avtalen inngikk det et punkt som ga Beckham muligheten til å kjøpe en klubblisens til redusert pris.

Tidligere forsøk

Flere mislykkede forsøk på å finne en tomt å bygge klubbens stadion på har forsinket engelskmannens planer, men nå ser planen ut til bli realisert for Beckham.

– For å være ærlig, dette var vanskelig. Det har vært stunder der jeg tenkte at «dette går ikke. Det er for vanskelig, for hardt, for mange humper i veien». Men jeg ga aldri opp. Ingen ting i min karriere har kommet av seg selv, sa Beckham videre.

Det har også tidligere vært gjort forsøk på å etablere en MLS-klubb i Miami. Miami Fusion eksisterte i fire sesonger fra 1998, før klubben måtte nedlegges som følge av blant annet lavt billettsalg.

42 år gamle David Beckham avsluttet sin innholdsrike fotballkarriere i 2013. Da hadde han vært innom Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan (lån) og Paris Saint-Germain. Han fikk også med seg 115 landskamper for England mellom 1996 og 2009.

