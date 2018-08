Bekreftet: Ødegaard klar for ny klubb

Solgte 40 000 halvlitere og mat for over to mill.

Saken oppdateres.

Det bekrefter Real Madrid på sine nettsider tirsdag.

Det har vært spekulert mye om framtiden til unggutten den siste tiden, etter at han ikke ble med a-lagstroppen til Real Madrid i møtet med Atletico Madrid i Supercupen.

– Vi er meget godt fornøyde med at Martin valgte Vitesse. På grunn av interesse fra andre klubber har vi forsøkt å overbevise Martin med den visjonen vår klubb står for. Martin har kvaliteter som kan gi dette laget nye impulser, sier sportsdirektør i Vitesse Marc van Hintum om låneavtalen.

Martin Ødegaard: Født: 17. desember 1998 (19 år) Klubb: Vitesse, lån fra Real Madrid. Tidligere klubber: Strømsgodset, Heerenveen. A-landskamper/mål: 12/0 Aktuell: Skal spille i Vitesse på utlån fra Real Madrid

Retur til Nederland

Flere eksperter har ment at et lån til en annen La Liga-klubb var mest sannsylig, men nå blir det en retur til nederlandsk fotball.

FÅTT MED DEG DENNE RØRENDE HISTORIEN? Faren ville bare oppmuntre niåringen etter keeperdebuten. Nå sprer videoen seg for alle vinder.

19-åringen var forrige sesong på utlån til Heerenveen, og blir å finne i Eredevise også denne sesongen. Den norske landslagsspilleren skal spille for Vitesse Arnhem, som i fjor havnet på 6.-plass – tre poeng foran Heerenveen på 8.-plass.

– Jeg har spilt i æresdivisjonen i halvannet år. Det ga meg et inntrykk av Vitesse. Jeg kjenner Vitesse som et godt fotballag. Jeg tror måten de spiller på passer meg godt, sier 19-åringen til Vitesses nettsider.

Stortalentet sammenligner videre Vitesse med Heerenveen.

– Vitesse har også vist at unge spillere får en mulighet. Derfor er jeg glad for den sjansen Vitesse har gitt meg, sier den tidligere Strømsgodset-spilleren.

– En fin løsning

Viasat-ekspert Petter Veland sier «både ja og nei» på spørsmålet om han er overrasket over valget.

– Vi så ganske tydelige tegn til at det var nederlandsk fotball som var mest aktuelt i forrige uke. Nå har han valgt Vitesse foran en retur til kjente omgivelser i Heerenveen, og det er kanskje det mest interessante her, sier Veland til Adresseavisen.

Årsaken til at Ødegaard ikke valgte å dra tilbake til vante omgivelser i Heerenveen tror Veland handler om den type fotball de spiller.

– Vitesse bruker tierrollen, som er Ødegaards favorittrolle. Vitesse er under Chelsea-paraplyen, og er blitt litt smittet av ønsket om å spille fysisk fotball. Det er noe som Ødegaard trenger å utvikle. Han trenger å tørre å gå i dueller, og stikke hodet litt inn på steder hvor det kan gjøre vondt. Miksen av ting som han allerede er god på, og hva han kan videreutvikle, så virker det som en fin løsning når han velger å gå tilbake til Nederland, sier Veland.

Han har fortsatt et håp om at vi får se Ødegaard kjempe om plassen i Real Madrid etter utlånet er ferdig om ett år.

– Så lenge han er under kontrakt er det håp, men det er et enormt lite vindu han må komme seg gjennom. Det er et fåtall spillere som får spille for Real Madrid, og ingen nordmenn har gjort det før. Gutten er 19 år, og skal inn i sin tredje sesong i Eresdivise. Så selv om vi aller helst ville sett han i La Liga må vi ikke glemme alderen, og at han er veldig tidlig i karrieren sin, sier Veland.

Bilder publisert i sosiale medier viser at Ødegaard er på plass i Nederland, og har allerede fått på seg den gule trøyen til Vitesse.

Leieavtalen med Vitesse strekker seg ut inneværende sesong, til 30. juni 2019. Ødegaards kontrakt med Real Madrid skal løpe frem til 2021.

Den spanske storavisen Marca skrev tidligere i august at hovedstadsklubbens nye trener Julen Lopetegui liker Ødegaard og skal være villig til å gi ham tid til å blomstre.