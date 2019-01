Bekreftet: Sollied har fått sparken i Lokeren

Skimter vi et hode på en stake?

Saken oppdateres.

Trond Sollied er ferdig som trener i Lokeren. Det bekrefter den belgiske klubben på sine hjemmesider lørdag.

Han overtok klubben sent i fjor, og fikk dermed bare litt over to måneder i sin første trenerjobb på fem år.

Klubben skriver at 1–4-tapet mot Eupens i går førte til at klubben var nødt til å gripe inn, og Sollied fikk beskjed om at han var ferdig i klubben søndag ettermiddag.

47 år gamle Glen De Boeck overtar klubben ut sesongen. Han skal møte spillerne mandag ettermiddag, og vil også lede treningen da. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 12 mandag.

Seier i to av ti kamper

På de kampene klarte Sollied bare to seire og en uavgjort.

Laget er i alvorlig fare for å rykke ned til det nest øverste nivået, og hadde håpet at Sollied skulle hente de opp til trygg plass. Det har han ikke klart. Lokeren ligger nå på sisteplass i den belgiske toppserien, med tre poeng opp til nærmeste motstander.

I går tapte laget 1–4 mot Eupen, og det skal ha vært nordmannens siste kamp på sidelinjen.

Merittert trener

Trond Sollied er en av Norges mest meritterte trenere gjennom tidene. Han startet i Bodø/Glimt, før han trente Rosenborg til seriegull i 1998. Etter oppholdet i Trondheim reiste han til Belgia og Gent, før han fikk jobben som sjef i Club Brugge. Der vant han serien to ganger, og cupen to ganger.

Etter seks år i Belgia tok han over det greske topplaget Olympiakos hvor han vant den greske serien. I ettertid har han blant annet trent Heerenveen Gent og Elazigspor, før han forsvant fra fotballverden i 2013.