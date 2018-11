Bendtner dømt til 50 dagers fengsel for vold mot taxisjåfør

Utsolgt i Samfundet på under to minutter



KØBENHAVN/TRONDHEIM: København byrett har dømt RBK-spilleren Nicklas Bendtner til 50 dagers ubetinget fengsel etter den mye omtalte voldsepisoden i København i september.

– Bendtner tildelte et slag og et spark etter at han hadde falt til bakken. Det er ikke bevisst, at sparket rammet ansiktet. Retten finner ingen grunn til å frikjenne Bendtner for straff på grunn av nødverge, sa dommeren.

Slik reagerer forsvareren

Bendtner satt rolig ved siden av forsvareren Anders Németh i det dommen ble avsagt. Han anket dommen umiddelbart, noe som vil si at den ikke er rettskraftig og må en ny runde i retten.

Når bedt om en kommentar etter dommen, svarer Bendtners forsvarer at han har tre hovedpunkter.

– Nicklas ønsker å bli frifunnet. Derfor har vi også anket. Det andre er at jeg konstaterer at dommen er på 50 dager. For det tredje kom det åpent frem at ikke er snakk om at Nicklas uten videre har forvoldt en taxisjåfør, som det kom frem i pressen på et tidspunkt. Det vi kan konstatere, er at det har vært en foregående episode, sier Németh til det fremmøtte pressekorpset.

Med sitt tredje punkt henviser Németh til at taxi først kranglet med Bendtner i taxien, før han senere oppsøkte fotballspilleren. Han skal også på et tidspunkt ha sverget ved sin mors grav på at han skulle slå eller smadre Bendtner.

Taxisjåføren frifunnet

Taxisjåføren ble frikjent av dommerne i byretten. De mente at det ikke er bevist at det var forsøk på vold.

Aktors påstand var tre måneders ubetinget fengsel for Nicklas Bendtner, og 20 dager for taxisjåføren.

– Det er utgangspunktet at når du utøver vold mot en taxisjåfør, så skal du straffes med ubetinget fengsel, sier aktor Marie-Luise Kruse etter dommen.

Bendtner var tiltalt for simpel vold, for å ha stukket av taxiregningen og for å ikke ha brukt bilbelte.

Taxisjåføren var tiltalt for forsøk på vold, og for å ha snakket i telefonen mens han kjørte bil.

Nektet straffskyld

Nicklas Bendtner ankom København med morgenflyet fra Trondheim fredag morgen, og ankom byretten i grå dress sammen med sin advokat. Resten av formiddagen forklarte RBK-spissen og taxisjåføren seg for retten om hva som skjedde den aktuelle kvelden i september.

Både Bendtner og taxisjåføren nektet straffskyld for henholdsvis vold og forsøk på vold. Overvåkingsvideo fra taxien viser at Bendtner og kjæresten hadde blitt uenig med taxisjåføren om veien som ble valgt under kjøreturen hjem, og paret forlot taxien etter 400 meter. Videoen viste at taxisjåføren ropte «ludder» mot paret gjentatte ganger mens de gikk vekk.

Erkjenner at han slo

Etter å ha ringt en kollega, snudde taxisjåføren og kjørte etter paret. Han erkjente i retten at han hadde sagt at han «sverget ved sin mors grav, at han skulle slå eller smadre Bendtner». Da han fant paret ved Nasjonalbanken fortsatte han å rope ukvemsord, og kastet en metallboks etter de. Han gikk ut av taxien og mot Bendtner, og da slo RBK-spissen han i fjeset.

Bendtner hevdet i retten at han slo i selvforsvar, og fordi han fryktet hva som ville skje med han og kjæresten. Taxisjåføren falt i bakken, før han reiste seg og kjørte vekk fra stedet. I ettertid viste det seg at han hadde skader i ansiktet, og kjevebrudd.

Ifølge tiltalen skal også Bendtner ha sparket taxisjåføren etter at han falt i bakken. Bendtner nekter for at han sparket sjåføren, men hevdet i retten at han gikk over taxisjåføren for å se om han var ok.

I tillegg til Bendtner og taxisjåføren vitnet kollegaen som pratet med sjåføren i mobilen, og politibetjenten som var først på stedet. Etter planen skulle også Bendtners kjæreste vitne, men grunnet tidspress ble det droppet.