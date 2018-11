Bendtner dropper anken, fengselsdommen blir stående

- Sterk mistanke om at brannen er påsatt

Snart siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

Tredje natt på rad under - 10 grader i Trøndelag

- Medikamenter er ikke løsningen for mange med langvarige smerter

Her er Ranheims nye spiss: Har skrevet treårskontrakt

Mennene i bakgrunnen kan avgjøre VM: – To av de fremste i verden

Styrkene på Værnes kan gå fra å være 300 til 3000 over natta

Her jakter politiet på spor etter savnede Odin (18)

Nytt «opprykk» for trenertalent i TIL: – Ønsker å jobbe på høyest mulig nivå

Brann-kapteinen er ferdig for sesongen

Molde-spillerne ga pangstart for Frelsesarmeens julegryte

Saken oppdateres.

Også påtalemyndigheten har bestemt seg for å frafalle sin anke i saken. Bendtner ble i Københavns Byret dømt til ubetinget fengsel i 50 dager for vold mot en taxisjåfør.

Det betyr at dommen i saken er rettskraftig.

Bendtners advokat, Anders Nemeth, skriver følgende i en SMS:

– Nicklas er ikke enig i byrettens avgjørelse, men har bestemt seg for å legge saken bak seg, og fokusere på klubben og familien sin. Det er en beslutning jeg har full forståelse for. Utover det har jeg ingen flere kommentarer.

Fodboldspiller frafalder sin anke. Statsadvokaten i København finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at opretholde sin kontraanke. Byrettens dom er dermed endelig. #anklager https://t.co/NApq6kKo7V — Statsadvokaten i København (@AnklagerSAK) November 21, 2018

Selve voldsepisoden skjedde etter en bytur i den danske hovedstaden i september. Bendtner både sparket og slo taxisjåføren, som han mente hadde oppført seg truende mot seg selv og kjæresten.

Bendtner anket dommen umiddelbart etter at den falt, og påtalemyndigheten leverte en motanke med et krav om lengre straff for RBK-spissen.

Fengselsdommen har ikke fått konsekvenser for spissens situasjon i Trondheim, selv om daglig leder Tove Moe Dyrhaug har sagt at klubben tar avstand fra vold og hendelsen.

Taxisjåføren ble frikjent i rettssaken 2. november, men fikk bot for å ha snakket i mobil mens han kjørte.

(NTB/100% Sport)