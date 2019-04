Bendtner kjøpte et av byens dyreste hus – nå kan huskjøpet havne i retten

Nicklas Bendtners husjakt da han kom til Trondheim i 2017 endte med kjøpet av et digert funkishus på Jakobsli. Boligen er oppført i 2008, og har et bruksareal på hele 547 kvadratmeter. Prislappen for to år siden var, etter det Adresseavisen erfarte, på om lag 18 millioner kroner. Dermed klatret Bendtner opp «på pallen» over dyre huskjøp i Trondheim.