Bendtner ønsker seg målsjanser – nå kan Helland servere

Saken oppdateres.

Med utgangspunktet 0–1 i bagasjen fra Island, må RBK score minst to mål for å gå videre i mesterligakvalifiseringen. Den jobben hviler tungt på skuldrene til mannen som så langt har gjort to spillemål for RBK denne sesongen.

Helland tilbake etter uker på sidelinja

I kveld får Nicklas Bendtner tilbake Pål André Helland som servitør ute på kanten. Helland har vært ute med lårproblemer siden kampen mot Vålerenga 24. juni. Da scoret han, før han måtte av før pause.

På midten får Marius Lundemo jobben med å styre skuta. Det betyr at Anders Trondsen igjen må spille indreløper. Mike Jensen er et selvsagt valg når RBK jakter avansement.

Hele «første-fireren» i forsvar

I forsvaret er Vegar Eggen Hedenstad som ventet tilbake. Det betyr at Bruttern mønstrer hele den foretrukne fireren så langt denne sesongen.

Med avansement i kveld, møter RBK Celtic på veien mot Mesterligaen. Skulle RBK mislykkes, er langt fra alt Europa-håp ute. Da venter Santa Coloma fra Andorra i kvalifiseringen til Europa League.

Slik spiller RBK:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen – Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Jonathan Levi.

Kampstart er 19.45. Den sendes kun på Eurosport player.