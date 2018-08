Bendtner spiller ikke: Nykommer får sjansen fra start

Hareide vil tilrettelegge for at flere lager barn

Saken oppdateres.

KRISTIANSUND STADION: Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner er ikke med til Kristiansund. Dermed får RBKs nysignering, Issam Jebali, sjansen fra start på venstrekanten. Jebali skrev under for RBK for halvannen uke siden og er beskrevet som en offensiv, teknisk god og driblesterk spiller.

– Jebali kan score mange mål og gi assists, så han kan bli en attraktiv spiller for oss, sa RBK-trener Rini Coolen da han ble spurt om hvordan han så for seg å bruke Jebali etter at signeringen var et faktum.

Rosenborgs andre signering, Djordje Denic, har også fått arbeidstillatelsen i boks, og starter på benken.

Midtstopper Even Hovland sto over torsdagens kamp mot Cork. Når RBK skal jakte poeng på Nordmøre, er han tilbake i startelleveren sammen med stopperkollega Tore Reginiussen. Pål Andre Helland er også tilbake i fra start og erstatter Jonathan Levi.

Før denne serierunden ligger RBK ett poeng bak serieleder Brann. Kristiansund ligger midt på tabellen, på en åttende plass.

Disse elleve spillerne starter for Rosenborg (4-2-3-1):

André Hansen- Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Anders Trondsen, Marius Lundemo- Pål André Helland, Mike Jensen, Issam Jebali – Alexander Søderlund

Benken: Arild Østbø, Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Djordje Denic, Anders Konradsen, Jonathan Levi, Erik Botheim