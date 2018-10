Flere sentrale RBK-spillere ute med symptomer på omgangssyke

Saken oppdateres.

Etter ett poeng hjemme mot Sandefjord, ga trener Coolen uttrykk for at han så frem til å få bukt med skadelista i løpet av landslagspausen.

Slik gikk det også – og det setter sitt klare preg på laguttaket foran søndagens kamp mot LSK. Coolen gjør hele seks endringer på laget som tidvis måtte tåle pipekonsert på Lerkendal sist.

Vilhjalmsson «tier»

Lagets hærfører, Mike Jensen, mangler riktignok. Jensen fikk innvilget en fridag ekstra etter landslagspausen, og trente først på tampen av uka. Lørdag morgen ga han trenerapparatet beskjed om at han hadde blitt syk.

Det åpner for mannen som neppe er veldig populær blant Kanarifansen – Marius Lundemo. Coolen velger to sittende midtbanespillere mot LSK, og Lundemo spiller sammen med Anders Trondsen bak Matthías Vilhjálmsson. Islendingen har slitt med å få spilletid etter skadecomebacket, og startet sin første kamp i Eliteserien på over et år mot Sandefjord sist. Nå får han ny tillit av Coolen.

Spissvikaren tilbake på benken

Nicklas Bendtner har hele denne uken meldt om «100 prosent» på spørsmål om hvordan kroppen fungerer. RBKs største stjerne rykker direkte inn på spissplassen, akkurat slik «vikar» Søderlund spådde da dansken ble skadet.

Så langt har Bendtner kun fem scoringer i ligaen, en statistikk han garantert ønsker å pynte på.

Det hører også med til den historien at Søderlund er syk hjemme. Han er rammet av omgangssyke - noe av det samme som Mike Jensen og Anders Konradsen.

Helland og Samuel på benken

En annen som sannsynligvis vil jakte scoring på Åråsen, er Pål André Helland. Vingen er tilbake, men starter på benken. Etter planen skal Helland få et innhopp, og må da levere på meldingene han har slengt sørover denne uka om at han «alltid» scorer mot LSK.

Samuel Adegbenro er også med til Åråsen. Nigerianeren fikk spilletid på tampen mot Sandefjord, og meldte om at det «brant i brystet» på grunn av rusten kampform. Sannsynligvis vil også Adegbenro få noen minutter mot LSK.

Slik spiller RBK mot LSK:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Marius Lundemo, Anders Trondsen – Matthías Vilhjálmsson–Yann-Erik de Lanlay, Nicklas Bendtner, Issam Jebali.