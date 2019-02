Bendtner tilbake på Rosenborg-trening neste uke

Landslagstrenerens kone sikret seg VM-plass, men ikke for Norge

- Jeg hørte et smell da jeg kjørte over trikkeskinna

Hun blir trekkplasteret under årets revyfestival på Høylandet

Bengt Sæternes: – Vi gikk opp i limingen og var for lite kyniske

Faren har over 300 kamper for TIL. Nå vil høyrebacken følge i hans fotspor

Saken oppdateres.

Det skjer etter at han er kvitt fotlenken. Rosenborg-spissen er i gang med å sone en dom som førte til at han må bruke fotlenke i 50 dager.

Han ble i byretten i København 2. november dømt for vold mot en taxisjåfør.

Rosenborg er akkurat kommet hjem fra en treningsleir i Portugal.

– Det sier seg selv at han har vært savnet. Vi ønsker alltid å ha alle spillerne til rådighet når troppen er samlet, men det er ikke slik at vi har brukt tid på å ergre oss over hans manglende tilstedeværelse, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye til danske B.T.

Bendtner anket først dommen, men et par uker senere besluttet han å akseptere den, og det ble ingen ankesak.

Voldsepisoden skjedde natt til søndag 9. september sist år. Taxisjåføren pådro seg dobbelt kjevebrudd og ble senere operert.

Nicklas Bendtner har ikke spilt for Rosenborg siden cupfinalen 2. desember. (@NTB)