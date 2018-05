Bendtners nye kjæresteforhold slås stort opp i danske medier

Hyller egne ungdomshelter i «Hall of Fame»

Saken oppdateres.

Rosenborgs danske landslagsspiss kom med nyheten under Danmark Radios program «Go’ Morgen P3», skriver Ekstra Bladet.

Ryktene begynte å svirre mandag kveld, da Bendtner ble observert sammen med den newzealandske modellen og skuespilleren Reanin Johannink under en tenniskamp i Parken i København.

Her så de den danske tennisyndlingen Caroline Wozniackis oppvisningskamp mot amerikanske Venus Williams.

I DR-programmet ble Bendtner deretter spurt om de to er kjærester.

– Vi har faktisk vært sammen i to uker non stop. Det er litt voldsomt, men det har vært deilig. Det er også på tide at man prøver det, sier Bendtner.

Forholdet til danske Natasja Madsen tok slutt i februar.