Benjamin Stokke usikker til kampen mot RBK

Saken oppdateres.

27-åringen, som kanskje er den viktigste brikken i KBK-laget, hadde maksimal uflaks i 0-1-tapet i serieåpningen mot Vålerenga.

Han gikk fram til straffemerket etter selv å ha blitt felt inne i feltet, men skled i tilløpet.

Ballen traff standfoten til vestfoldingen før den gikk i mål, men målet ble korrekt annullert for to touch.

På toppen av det hele måtte spissen gå av banen med en skade i ankelen etter det mislykkede straffesparket.

Nå kjemper han mot klokka for å rekke oppgjøret mot Rosenborg.

– Det kan vel kalles maksimal uflaks. Det er litt for hovent til at man kan ta bilde ennå, så jeg har ikke fått noen diagnose annet enn at det antakeligvis er leddbåndet som har fått seg en trøkk. Jeg må teipe det opp på trening fredag og teste det. Jeg har et håp om å bidra på en eller annen måte lørdag, sier Stokke og legger til at han tror det er 50 prosent sjanse for at han spiller mot laget de fleste har tippet å bli seriemester.

Stokke var en ettertraktet mann i vinter, og flere lag ønsket å hente spissen som scoret 10 mål i debutsesongen i Eliteserien. Han var ønsket som Björn Bergmann Sigurdarsons erstatter i Molde, men KBK avslo et bud som skal ha vært på opp mot tre millioner kroner.

