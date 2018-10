Et heltemot som nesten ikke er til å fatte

Nils Arne Eggen er skuffet over Ingebrigtsen og Hoftuns valg: – Jeg skjønner det ikke helt

Credo fyller 20 år: - Jeg liker ikke Grandiosa og tacokrydder. Så det er ikke å vente at alle liker det vi gjør heller

Ranheim-back smigret over RBK-kobling

Det viktigste spørsmålet for trøndere i statsbudsjettet

Målet er at denne sponplatefontenen skal rase sammen i løpet av det neste halvåret

Vil at det skal bli like trygt å sette fra seg sykkelen og handleposene i Trondheim som når man kjører bil

Den beste hudpleien finner du i kjøleskapet. Her er våre favorittoppskrifter

Berlusconi har tatt over fotballklubb – innfører uvanlige regler

Treneren har oppskriften for at Koomson skal bli bedre i Brann

Ranheim-spiller smigret over RBK-kobling

Berlusconi har tatt over fotballklubb – innfører uvanlige regler

Den beste hudpleien finner du i kjøleskapet. Her er våre favorittoppskrifter

Berlusconi har tatt over fotballklubb – innfører uvanlige regler

Saken oppdateres.

Silvio Berlusconi er en av verdens rikeste menn. Forrige uke tok den tidligere Milan-eieren et steg tilbake inn i fotballverden, da han kjøpte klubben Monza på nivå tre i Italia.

82-åringen vil at klubben kun skal bestå av italienske spillere. Han planlegger også å innføre strengt reglement. Noen av tiltakene er ikke av det helt vanlige slaget.

Fikk du med deg denne? Nils Arne Eggen er skuffet over Ingebrigtsen og Hoftuns valg: – Jeg skjønner det ikke helt

Må kle seg «edruelig»

– Null skjegg og tatoveringer. De skal ikke gå stolte rundt med masse ørepynt, sier Berlusconi, ifølge Football Italia.

Berlusconi skal allerede ha funnet en frisør som er villig til å klippe spillerne gratis. Monzas nye eier har også krav til spillernes oppførsel ute på gressmatten.

– De skal si unnskyld til motstanderne hvis de feller dem, og de skal behandle dommeren som en gentleman.

Spillerne må også kle seg «edruelig» og «moteriktig» når de er ute.

– Jeg vil ha noe som er annerledes moderne fotball.

En av verdens mektigste menn

Magasinet Forbes rangerte han som verdens 12. mest mektige mann i 2009. Den fargerike politikeren og mediepersonligheten har vært involvert i flere kontroversielle episoder. Han ble blant annet dømt for skattesvindel i 2013, men slapp å sone i fengsel på grunn av alderen sin, ifølge NYR Daily.

Berlusconi eide storklubben AC Milan i hele 31 år, før han solgte klubben til kinesiske investorer i 2017. Han ble tilbudt en rolle som ærespresident, men takket nei da han fikk vite at han ikke fikk kommunisere direkte med lagets trener.

Han har likevel nektet for at han angrer på salget av klubben han fortsatt elsker.

– Etter at oljepengene kom inn i fotballen, er det ikke lenger mulig for én familie å ha ressurser nok for en klubb som Milan. Det er derfor jeg smertelig nok måtte selge klubben, har Berlusconi sagt, ifølge ESPN.