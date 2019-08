Liverpool tok sesongens første trofé etter straffedrama: – Helt uvirkelig

- Viktig at Steinkjer gjør seg lekker for studentene

Saken oppdateres.

Liverpool – Chelsea 2–2, 5–4 etter straffesparkkonkurranse

Etter en fartsfylt og spennende finale mellom de engelske gigantene Liverpool og Chelsea, som inneholdt fire mål, elleville redninger og kramper på flere av spillerne, sto det 2–2 etter full tid og ekstraomganger.

Dermed ble det straffesparkkonkurranse i Istanbul.

Roberto Firmino åpnet med å treffe. Det samme gjorde Jorginho. Også Fabinho var sikker fra elleve meter. Ross Barkley klinte ballen i hjørnet og utlignet til 2–2. Divock Origi var heldig da han sendte både ballen og Kepa riktig vei, men ballen snek seg via den spanske målvakten og i mål.

Mason Mount var iskald og banket ballen i krysset, og sørget for 3–3. Kepa var på straffen til Trent Alexander-Arnold, men også denne snek seg i mål. Emerson svarte med å sette sin straffe midt i mål. 4–4.

Keepervikar

Mohamed Salah var iskald og plasserte ballen lekkert i hjørnet. Dermed var alt presset på Tammy Abraham, som ikke klarte å takle nervene.

Han satte en elendig straffe midt på Adrian, som ble den store helten.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Det er helt uvirkelig. Det var en lang kamp, men på slutten var det vi som endte opp med seieren, sa straffehelten Adrian.

– I fraværet av Alisson er det Adrian som blir helten til slutt, oppsummerte Viasat-kommentator Roar Stokke.

Seieren virket å bety mye for de rødkledde. Jürgen Klopp stormet inn på banen og jublet hemningsløst etter at Adrian reddet den avgjørende straffen.

– Det viktigste var å vinne. Det var et tøft oppgjør. Chelsea var bra og vi var dårlige i første omgang. Vi hevet oss i andre omgang, og fortjente å utligne, men vi gjorde det vanskelig for oss selv da det gikk til straffer. Alle er bare glade for at vi vant nå, sa stopperkjempen Virgil van Dijk til Viasat.

Målvakten som ble helten ble hentet til Liverpool for ni dager siden og så for seg å være reservekeeper denne sesongen, men etter at Alisson Becker ble skadet i seriepremieren mot Norwich, ble spanjolen valgt fra start av Klopp.

Og det som ut til å være et godt valg.

Dermed gjentok Liverpool bedriften med å vinne store finaler på Besiktas sin hjemmebane. De fleste husker vel hvordan det gikk mot AC Milan i 2006 i mesterligafinalen...

Kvinnelig kampleder

De to lagene møttes i den tyrkiske storbyen på Besiktas sin hjemmebane i den 44. supercupfinalen.

Kampen ble historisk ettersom den ble ledet av franske Stéphanie Frappart. Det er første gang et slikt stormøte blir ledet av en kvinnelig kampleder.

Turen til Tyrkia syntes tidligere Klopp som svært så unødvendig med det tøffe programmet som venter denne sesongen. Allerede til helgen skal lagene spille i Premier League.

Liverpool var friskest innledningsvis, men det var Chelsea som tok ledelsen etter 36 minutter. Olivier Giroud fikk en lekker pasning fra Christian Pulisic, og den franske spissen plasserte ballen forbi Liverpools sisteskanse Adrian.

Smart bytte av Klopp

I jakt etter scoringer kastet han innpå Roberto Firmino etter pause for å få mer tyngde i angrepet.

Bare snaue to minutter etter hvilen fikk han svar på trekket. Firmino fikk ballen på femmeteren og fikk sendt den videre til Mané, som fikk pirket ballen over mål.

Etter 75 minutter måtte Kepa tre i aksjon igjen for Frank Lampards mannskap. Han leverte en flott reaksjonsredning på Van Dijks avslutning og fikk slått ballen via stanga og ut.

Chelsea på sin side hadde to annullerte scoringer. Begge korrekt for offside. Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Fem av de siste syv kampene i den europeiske supercupen har gått til ekstraomganger.

Målrik ekstraomgang

Den første ekstraomgangen var av det livlige slaget. Først gikk Liverpool opp i 2–1 etter at Roberto Firmino fant Mané i boks. Han hamret ballen via tverrliggeren og i mål.

Seks minutter senere var lagene like langt. Tammy Abraham fikk dratt ballen forbi Adrian, som meide ned spissen. Dermed pekte Frappart på straffemerket. Brasilianeren var iskald og ventet ut Adrian, og satte ballen kontrollert i mål.

Nevnte Abraham var bare centimeter unna å sette inn 3-2, men fra to meter klarte ikke engelskmannen å få nok kraft i den lille flikken, under hardt press av Joe Gomez.

Dermed ble det straffer. Liverpool trakk det lengste strået og ble det første engelske laget til å vinne supercupfinalen siden de selv vant i 2006, over CSKA Moskva.