Blytung start for Rosenborg i Europa

LASK - ROSENBORG 1–0 (1–0)

LINZER STADION: Rosenborg fikk en tøff start på høstens europaeventyr i Østerrike. Lask holdt RBK unna målet sitt og hadde god kontroll på det RBK prøvde seg på.

Hjemmelaget tok tidlig kommandoen og kunne ledet allerede etter fem minutter. Men avslutningen til Samuel Tetteh gikk utenfor.

Rosenborg fikk en kalddusj da første omgang beveget seg inn i tilleggstiden. Peter Michori svingte et hjørnespark inn mot første stolpe. Ballen traff Lask-kaptein James Holland som sendte hjemmelaget i ledelsen.

Flere mål ble det ikke på Linzer Stadion. Dermed står Rosenborg med null poeng etter den første gruppespill-kampen.

Lask viste tidlig farligheter

Dueller og feilpasninger fra begge lag preget starten av kampen. Det var tydelig at lagene ønsket å bli kjent med hverandre før man satte på turboen.

Etter syv minutter hadde høyrekant Thomas Goiginger fått nok. Han rev seg løs og la ballen inn foran RBK-målet. Der kom Samuel Tetteh i full fart, helt umarkert og han fikk kastet seg mot ballen. Avslutningen gikk like utenfor målet til André Hansen. Dermed var kampens første skremmeskudd et faktum.

Lask var ikke ferdige. 16 minutter ut i kampen fikk Tetteh nok en gigantisk sjanse. Lask-spillerne Klauss og James Holland kombinerte fint gjennom forsvaret til RBK og Tetteh fikk avslutte fra straffemerket, nok en gang umarkert. André Hansen vartet opp med en klasseredning og hindret Lask i å ta ledelsen.

Kun minuttet senere var Lask på farten igjen. Spissen Klauss rev seg løs og stormet mot André Hansen. En våken Even Hovland klarte å ta igjen spissen og fikk kastet seg foran skuddforsøket.

Rosenborg meldte seg på

RBK fikk en tøff start på kampen og da stadionuret passerte 20 minutter hadde Rosenborg fortsatt ikke hatt én eneste sjanse.

Halvtimen var spilt da Rosenborg skapte sine første farligheter. Mike Jensen vant ballen på midtbanen og satte fart. Ballen endte opp hos Vegar Eggen Hedenstad som muligens burde klinket til, men han valgte å legge ballen videre til Mike Jensen igjen. Kapteinen hadde mange Lask-spillere i veien og skuddet gikk via en av dem og ut til corner.

Rosenborg begynte å feste et grep på kampen og fire minutter senere dempet Maars Johnsen ballen vakkert på brystet og sentret til Konradsen. Han la ballen tilbake til RBK-spissen som gikk for skuddet. Han sendte av gårde et skudd som gikk gode 7-8 meter over målet.

Syv minutter før pause måtte André Hansen i aksjon igjen. Reinhold Ranftl driblet seg gjennom RBK-midtbanen og la videre til Klauss. Brasilianeren gikk for skuddet og Hansen vartet nok en gang opp med en klasseredning.

Straffet rett før pause

Vegar Eggen Hedenstad gikk i bakken like før pause etter at han og Petar Filipovic barket sammen i en duell. Det var vanskelig å se hvem som var verst, men Hedenstad endte opp med det gule kortet.

Like før pause tok det helt av på Linzer Stadion. Hjemmelaget fikk corner og Lask-kaptein James Holland kom seg først på ballen og sendte hele stadion i ekstase.

Første omgang handlet for det meste om Lask. Rosenborg kom seg inn i kampen etter hvert men klarte ikke å sette Lask-keeper Alexander Schlager på de største prøvene. Sekunder før dommer sendte lagene i garderoben tok hjemmelaget ledelsen.

Gikk rett i strupen på RBK

Det tok bare to minutter før Lask fikk en gedigen sjanse til å doble ledelsen. Spissen Klaus fikk ballen servert syv meter fra målet og lobbet ballen over André Hansen. Hele stadion reiste seg, men ballen gikk utenfor. En gigantisk bom av brasilianeren.

Birger Meling pådro seg et fortjent gult kort da han stoppet en kontring ved å gi James Holland en skikkelig lårhøne.

Rosenborg prøvde å komme seg nærme målet til Lask, men hjemmelaget forsvarte seg godt.

Etter 67 minutter kom sjansen RBK hadde jaktet. Hedenstad slo et nydelig frispark inn i boksen og Tore Reginiussen steg til værs. Han slo både utespillere og keeper i duellen. Ballen gikk like utenfor målet. Reginiussen ble liggende etter duellen, men var raskt oppe på beina igjen.

Tap

Da det gjensto 20 minutter bestemte Horneland seg for å ta grep. Emil Konradsen Ceïde og Anders Trondsen erstattet Bjørn Maars Johnsen og Marius Lundemo. Dermed trakk Søderlund seg inn på spissplassen.

Even Hovland hadde tydelig fått nok av Lask-spiss Klauss da han etter 83 minutter var altfor sen inn i en duell og sparket spissen ned. Fasit etter den duellen var frispark til hjemmelaget og gult kort til Hovland.

De siste minuttene gikk Tore Reginiussen frem som spiss for å gi Søderlund enda mer styrke i luftduellene. Da dommer etter 93 minutter blåste av kampen var det hjemmelaget som kunne slippe jubelen løs. Det endte med 1–0 tap for RBK i den første gruppespill-kampen.