Blytung start på 2020 for Solskjær: United ble herjet med av Arsenal

Saken oppdateres.

Arsenal – Manchester United 2–0

For etter en oppløftende slutt på 2019, med to strake seire, kom Ole Gunnar Solskjærs lag knallhardt ned på jorden i London. Nicolas Pépé og Sokratis Papastathopoulos scoret før pause og sørget for Arsenal-seier.

Dette var Mikel Artetas første seier som Arsenal-manager, på sitt tredje forsøk. London-laget har vært inne i en forferdelig periode de siste månedene og sto uten hjemmeseier i ligaen siden oktober. Onsdag vant de fullt fortjent etter å ha dominert fullstendig før pause.

– Fra ti minutter og til pause var de bedre enn oss. Jeg synes vi startet OK, og hadde to-tre kontringer, men så spilte de seg inn i kampen, oppsummerte en skuffet Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Rivalene snublet

Gjestene fra Manchester leverte en uvanlig tam forestilling og er nå fem poeng bak Chelsea på fjerdeplass. Solskjærs menn tapte likevel lite terreng i kampen om mesterligaspill neste sesong denne runden, siden så å si alt av rivaler snublet.

Arsenal derimot gjør et lite byks på tabellen og er nummer ti, fire poeng bak United.

– Vi trengte én seier. I dag var den perfekte muligheten med et nytt år og vi kan glemme det forrige. Vi visste at vi hadde muligheten til å ta seieren og vise oss frem fra en god side. Det gjorde vi og vi fortjente seieren, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til TV 2.

Pogba-skade

Før kampen fikk United-supporterne en skuffende beskjed fra Solskjær. Midtbanestjernen Paul Pogba sliter med en ankelskade og vil ikke være tilgjengelig de neste ukene. Det sa nordmannen til klubbens egne nettsider.

– Han trenger trolig en operasjon, så får vi se hvor lenge han blir ute. Det er en stor smell for oss, sier Solskjær.

Pogba har slitt mye med skader i høst. I tillegg spekuleres det stadig om han er på vei bort fra klubben. Real Madrid er klubben som nevnes hyppigst som mulig destinasjon, men Solskjær var klar på at han tror Pogba blir i klubben.

På banen i London fortsatte nedturen for United. Solskjærs lag ble til tider utspilt av Arsenal før pause, og etter åtte minutter sto det 1–0. Sead Kolasinac fant Pépé som scoret for tredje gang i ligaen denne sesongen. Arsenals rekordkjøp har slitt så langt i engelsk fotball, men mot United var han i storform.

Arsenal – Manchester U. 2–0 (2–0) 60.328 tilskuere. Mål: 1–0 Nicolas Pépé (8), 2–0 Sokratis (43). Dommer: Chris Kavanagh. Gult kort: Sead Kolasinac, Bukayo Saka, Arsenal. Lagene: Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Ainsley Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Sead Kolasinac (Bukayo Saka fra 69.) – Lucas Torreira, Granit Xhaka – Nicolas Pépé (Reiss Nelson fra 62.), Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang – Alexandre Lacazette (Mattéo Guendouzi fra 82.). Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw – Fred, Nemanja Matic (Juan Mata fra 81.) – Daniel James (Mason Greenwood fra 57.), Jesse Lingard (Andreas Pereira fra 57.), Marcus Rashford – Anthony Martial.

Pépé kunne økt til 2–0 sju minutter før pause. Et elendig utspill av David de Gea endte hos ivorianeren. Han trakk seg inn i banen og skjøt i stolpen. Tidligere i omgangen hadde også Alexandre Lacazette og Lucas Torreira hatt gode sjanser for hjemmelaget.

To minutter før pause satt den for Arsenal. En corner endte opp foran Papastathopoulos som hamret ballen i nettaket.

Løftet seg etter pause

58 minutter tok det før gjestene spilte seg til en stor sjanse. Da fant Nemanja Matic innbytter Andreas Pereira i god posisjon. Midtbanespillerens avslutning gikk utenfor.

Solskjærs menn hang bedre med etter pause, men det lugget offensivt. Arsenal kastet bort en 0–1-ledelse mot Chelsea forrige kamp. Også da var de gode før pause, mens de fikk kjørt seg etter hvilen og tapte.

London-laget holdt heller ikke den samme intensiteten etter pause onsdag, men klarte å ri i land seieren mot et tamt United.