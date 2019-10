Bodø/Glimt politianmelder egne supportere for bruk av pyro: – Det kunne gått galt

Her forsøker bilister å snike i køen i rushen

Saken oppdateres.

Bodø/Glimt slo Tromsø 4–0 på Aspmyra søndag kveld. I forkant av kampen ble det fyrt opp bluss på det ene supporterfeltet til hjemmelaget.

Det endte med at et banner tok fyr på tribunen. Nå har klubben valgt å politianmelde hendelsen.

– Det var en såpass farlig situasjon. Det var nødvendig å anmelde det. Det er det at vi anser det som veldig alvorlig, og det kunne potensielt gått galt, sier Ørjan Heldal, salgs- og arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Heldal takker vaktene for at de reagerte fort, slik at hendelsen ikke fikk store konsekvenser.

– Anmelder ikke supporterne

Det er ventet at klubben får en bot etter episoden. Bodø/Glimt har vært i dialog med Norges Fotballforbund, men Heldal ønsker ikke å utdype noe mer enn det.

Det var på supporterfeltet som kalles J-feltet at banneret tok fyr. Heldal er klar på at klubben ikke anmelder hele supportergrupperingen.

– Vi anmelder ikke supporterne sånn sett. Vi anmelder hendelsen som har skjedd i en helhet. Vi ser såpass alvorlig på det at vi velger å koble politiet på, sier han.

Rosenborg fikk nylig sin største bot noensinne i et lignende tilfelle. Etter bruk av pyro i kvalifiseringskampen i Champions League mot Dinamo Zagreb, ble klubben straffet med en bot på nærmere en kvart million av UEFA.

Forstår anmeldelsen

Avisa Nordland har vært i kontakt med talspersonen for J-feltet. Feltet består av supportere fra supporterklubbene 1916 og Den Gule Horde.

– Jeg forstår godt at de anmelder saken. Dette var ikke en aksjon som var planlagt av J-feltet, sier Erik Baalmann.

Han befant seg selv på banen da hendelsen oppsto. Han legger til at han er «særdeles forbannet» for det som har skjedd.