Bodø/Glimt rystet Molde

Saken oppdateres.

Bodø Glimt-Molde 3–2

En corner og et frispark fra Amor Layouni ga to mål for Bodø/Glimt i første omgang. De gulkledde hindret Molde i å komme tilbake i kampen, og med et selvmål fra MFK-forsvarer Martin Bjørnbak så det ut til å være kjørt.

Eliteserien fotball menn søndag, 3. runde: Bodø/Glimt – Molde 3-2 (2-0) 3240 tilskuere Mål: 1-0 Ulrik Saltnes (21), 2-0 Vegard Bergan (38), 3-0 Martin Bjørnbak (selvmål 72), 3-1 Ohi Omoijuanfo (str. 83), 3-2 Leke James (86). Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder. Gult kort: Erlend Dahl Reitan, Bodø/Glimt, Kristoffer Haugen, Ruben Gabrielsen, Molde. Lagene: Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Friedrich – Erlend Dahl Reitan, Vegard Bergan, Marius Lode, Fredrik André Bjørkan – Vegard Leikvoll Moberg, Ulrik Saltnes, Morten Konradsen (Felix Myhre fra 77.) – Håkon Evjen, Geir André Herrem (Jens Petter Hauge fra 84.), Amor Layoni (Philip Zinckernagel fra 63.). Molde (4-3-3): Andreas Linde – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Ruben Gabrielsen, Kristoffer Haugen – Martin Ellingsen (Leke James fra 84.), Fredrik Aursnes, Magnus Wolff Eikrem – Eirik Hestad (Eirik Ulland Andersen fra 72.), Ohi Omoijuanfo, Mattias Moström (Erling Knudtzon fra 56.). Odd – Kristiansund 2-0 (1-0) 4608 tilskuere Mål: 1-0 Elbasan Rashani (19), 2-0 Torgeir Børven (56). Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden. Gult kort: Amidou Diop, Kristoffer Hoven, Kristiansund, Fredrik Oldrup Jensen, Fredrik Nordkvelle, Odd. Lagene: Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Fredrik Semb Berge, Steffen Hagen, Birk Risa – Fredrik Nordkvelle, Fredrik Oldrup Jensen, Vebjørn Hoff – Elbasan Rashani, Torgeir Børven (Markus André Kaasa fra 88.), Sander Svendsen (Jone Samuelsen fra 77.). Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Aliou Coly, Christophe Psyché, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Andreas Hopmark, Amidou Diop (Jesper Isaksen fra 69.), Pål Erik Ulvestad (Liridon Kalludra fra 61.) – Sondre Sørli (Torgil Gjertsen fra 61.), Kristoffer Hoven, Bendik Bye. Ranheim – Haugesund 0-2 (0-0) 1353 tilskuere Mål: 0-1 Martin Samuelsen (88), 0-2 Ibrahima Wadji (90). Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger. Gult kort: Christian Grindheim, Haugesund. Lagene: Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Ivar Furu, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Adrià Mateo López (Magnus Blakstad fra 62.) – Ola Solbakken (Erlend Sørhøy fra 72.), Michael Karlsen (Ivar Rønning fra 78.), Øyvind Storflor. Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Jan Douglas Bergqvist, Benjamin Hansen, Alexander Stølås – Torbjørn Kallevåg, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Thore Pedersen (Kristoffer Velde fra 86.) – Christian Grindheim (Martin Samuelsen fra 80.) – Ibrahima Wadji (Kevin Krygaard fra 90.). Sarpsborg – Lillestrøm 1-0 (1-0) 5567 tilskuere Mål: 1-0 Jørgen Strand Larsen (11). Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget. Gult kort: Frode Kippe, Simen Rafn, Lillestrøm, Steffen Lie Skålevik, Joachim Thomassen, Jørgen Strand Larsen, Sarpsborg. Lagene: Sarpsborg (4-4-2): Aleksandr Vasyutin – Jon-Helge Tveita, Jørgen Horn, Nicolai Næss, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Kristoffer Zachariassen, Jonathan Lindseth – Jørgen Strand Larsen (Sheldon Bateau fra 90.), Steffen Lie Skålevik (Lars Jørgen Salvesen fra 75.). Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Tobias Sahlquist, Frode Kippe, Simen Rafn (Sheriff Sinyan fra 88.) – Daniel Gustavsson (Fredrik Krogstad fra 73.), Alex Dyer, Daniel Pedersen, Kristoffer Ødemarksbakken – Thomas Lehne Olsen, Ebiye Moses (Erik Brenden fra 46.). Stabæk – Rosenborg 3-1 (1-1) 4521 tilskuere Mål: 1-0 Emil Bohinen (29), 1-1 Tore Reginiussen (42), 2-1 Ola Brynhildsen (56), 3-1 Franck Boli (67). Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar. Gult kort: Alexander Søderlund, Even Hovland, Rosenborg. Lagene: Stabæk (4-4-1-1): Marcus Sandberg – Ronald Hernandez, Madis Vihmann, Vadim Demidov, Andreas Hanche-Olsen – Emil Bohinen (Nikolaj Kirk fra 87.), Luc Kassi (Kristoffer Askildsen fra 88.), Tobias Borchgrevink Boerkeeiet, Ola Brynhildsen – Hugo Vetlesen – Franck Boli. Rosenborg (4-2-3-1): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad (Djordje Denic fra 73.), Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Anders Konradsen (Nicklas Bendtner fra 83.), Mike Jensen – Pål André Helland, Gjermund Åsen, Yann-Erik de Lanlay (Babajide Akintola fra 60.) – Alexander Søderlund.

Med syv minutter igjen reduserte Ohi Omoijuanfo på straffe og tente et lite Molde-håp. Tre minutter senere assisterte samme mann til Leke James, som satte inn 2–3.

Men flere mål ble det ikke, og Bodø/Glimt innkasserte sesongens tredje seier. Med det innehar de 2-.plassen, kun bak Viking på målforskjell.

Drømmeåpning

De gulkledde har fått en drømmeåpning på Eliteserien. Etter en god sesongoppkjøring slo de Rosenborg 2–0 på hjemmebane, før de knep 5-4-seier mot Mjøndalen på overtid helgen etter. Med søndagens seier ligger Kjetil Knutsens menn på toppen av tabellen etter tre kamper.

Hjemmelaget var farlig frempå flere ganger i åpningen, og 20 minutter var gått da Ulrik Saltnes headet inn ledelsen på en corner fra Layouni.

Drøye kvarteret senere stilte Layouni seg opp for å ta frispark fra venstre. Han curlet inn og Molde-keeper Andreas Linde ble lurt og måtte gi retur. Der var debutant Vegard Bergan og kunne enkelt doble ledelsen med et hodestøt fra fire meter.

Bodøværingene gikk fullt fortjent i garderoben med 2–0.

– Deilig start for min del. Det er bra energi hos oss og vi gjør det vi er enige om, sa Bergan til Eurosport i pausen.

Kunne scoret flere

Etter hvilen måtte Molde fremover, men Bodø/Glimt spilte med stor ro og selvtillit. Snaue 20 minutter før full tid svingte Erlend Dahl Reitan kula frem mot mål. Geir Herrem gikk opp i duell med Moldes Martin Bjørnbak og keeper Andreas Linde. Herrem bommet og ballen traff Bjørnbak, som var uheldig og scoret feil vei.

Like etterpå kunne det stått både 4–0 og 5-0, men skuddene fra Philip Zinckernagel og Vegard Leikvoll Moberg gikk i treverket.

I stedet skulle Molde øyne et lite håp da Ohi reduserte til 1–3 på straffe med syv minutter igjen. Kun tre minutter senere ble håpet enda større da samme mann assisterte til James, som prikket inn 2–3.