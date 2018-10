Bolts fotballferdigheter refses: – Har touch som en trampoline

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

I friidrettsverdenen er Bolt en av tidenes største.

Den jamaicanske sprinteren sopte inn gullmedaljer og verdensrekorder frem til han la opp i 2017.

Siden da har han flyttet blikket mot fotball.

Strømsgodset er en av flere klubber Bolt har trent med. Sist ut er den australske toppklubben Central Coast Mariners, der Bolt har vært på prøvespill siden august.

En av verdens mest kjente idrettspersonligheter bringer naturligvis med seg masse oppmerksomhet, men ikke alle setter pris på hans tilstedeværelse i australsk fotball.

– Parodisk

Tidligere Premier League-spiller Andy Keogh er nå i den australske toppklubben Perth Glory. Han er ikke imponert av det han har sett fra Bolt i treningskamper.

I et intervju med Off The Ball sier han at Bolts førstetouch er «som en trampoline».

– Det er fint sett med markedsøyne, men i et fotballperspektiv er det litt parodisk, sier Keogh.

– Hvis det er noen som oppriktig mener at han er en god fotball-signering, synes jeg ikke de bør være i posisjon til å ta slike avgjørelser, sier han videre.

Forhandlingene stoppet opp

Keogh beskriver det som et slag i ansiktet til «de profesjonelle som er i ligaen» om Bolt får kontrakt.

Foreløpig er det uklart om det ender med at Bolt skriver under for Central Coast Mariners. Kontraktsforhandlingene har stoppet opp, og for øyeblikket trener han ikke.

Det skal være et stort gap mellom hva Bolts team krever og hva han har fått tilbudt av klubben. Klubben har derfor uttalt at det neppe blir en avtale uten hjelp fra en tredjepart.

En talsperson for fotballforbundet i Australia har imidlertid uttalt at de forsøker å bistå.

Under en pressekonferanse ble Central Coast Mariners-trener Mike Mulvey pepret med spørsmål om Bolt.

– Det er ingen oppdateringer. Han trener ikke, og jeg konsentrerer meg om de jeg har her, sa han.

Han ønsket ikke å svare på spørsmål om Bolt har det som skal til for å bli en profesjonell fotballspiller.

Møtes med skepsis

Det er imidlertid liten tvil om at mange er skeptiske til akkurat det. Hurtighet er en viktig egenskap i fotball, men det er svært mye annet man også må beherske for å lykkes.

Blant annet har tidligere Liverpool-spiller Markus Babbel, nå trener i australske Western Sydney Wanderers, sagt at han ikke klarer å ta det seriøst.

– Jeg så ham spille, det kommer aldri til å være godt nok. Som spiller ville jeg følt meg som en tulling, sa han.

Da Bolt trente med Strømsgodset før sommeren, fikk han spørsmål om hva han ønsker å oppnå innen fotball.

– Jeg prøver bare å fortsette å forbedre meg. Forhåpentligvis vil et lag se at jeg forbedrer meg og gi meg en sjanse til å spille. Jeg skal fortette å forbedre meg og spille kamper, svarte han.

Tidligere i oktober ble det kjent at Bolt hadde avslått et tilbud om å flytte til Malta for å spille for Valletta FC.