I en årrekke har de brune fra Mjøndalen vært kjent for å stable opp på innkast og dødballer. Mot alle odds sendte de Brann ned i 1. divisjon i 2014 og fikk en drømmestart på sesongen i 2015, da de blant annet slo Rosenborg etter et overtidsmål som følge av et langt kast.