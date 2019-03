Bragden i Paris: – Solskjær har vokst fra å være en helt til å bli et ikon

Norge vant prestisjeturnering for første gang siden 90-tallet

PARIS SAINT GERMAIN-MANCHESTER UNITED 1–3 (3–3 sammenlagt, United videre med flere bortemål)

PARC DES PRINCES: Ute på Parc des Princes-gressteppet er PSG-spillerne lamslåtte. Nedslåtte. Utslåtte.

Det utenkelige skjedde igjen – to år etter den sensasjonelle smellen mot Barcelona.

Men foran bortefansen er det full aktivitet. Der feirer de overlykkelige United-spillerne med sine egne.

Nede ved trenerbenken slipper Ole Gunnar Solskjær løs følelsene. Han har akkurat gjennomført sin største fotballbragd.

Glem finalescoringen for 20 år siden, et av fotballhistoriens mest kjente spark på ballen. Det er denne kvelden som troner øverst på listen nå.

50 minutter etter sluttsignalet stiger Solskjær inn i pressekonferanserommet.

– Vi har alltid troen. Det er nøkkelen, fastslår han.

Så kommer PSG-manager Thomas Tuchel. Han kunne ikke fatte at de gikk ut av dette oppgjøret som tapere.

– Det er ingen logikk i det, sier han.

Champions League onsdag, åttedelsfinaler 2. kamp Paris Saint-Germain (Frankrike)- Manchester U. (England) 1-3 (1-2), sammenlagt 3-3 (Manchester United videre på bortemålsregelen) Mål: 0-1 Romelu Lukaku (2), 1-1 Juan Bernat (12), 1-2 Lukaku (30), 1-3 Marcus Rashford (str. 90). 47.441 tilskuere. Porto (Portugal) – Roma (Italia) 3-1 (1-1) e.o., sammenlagt 4-3 Mål: 1-0 Francisco Soares (26), 1-1 Daniele De Rossi (str. 37), 2-1 Moussa Marega (53), 3-1 Alex Telles (str. 117). 49.029 tilskuere.

Overtidsdrama

Det skulle jo ikke være mulig.

Og lenge så det ut til å ende slik alle regnet med.

Men på overtid startet det ultimate drama. Dommeren signaliserte for corner, men så fikk han plutselig en beskjed på øret.

VAR-teamet hadde sett noe. Innbytter Diogo Dalots skudd hadde truffet armen til Presnel Kimpembe.

Dommer Damir Skomina så situasjonen på nytt. Han konkluderte med at det var hands – straffespark til Manchester United.

Rashford trosset buingen fra nesten en hel stadion og banket ballen i mål.

Dermed er Manchester United videre i Champions League.

Under det Viasat-sendte intervjuet etter kamp var det tydelig hvor mye seieren betydde for Manchester United-spillerne. En ekstatisk Paul Pogba omfavnet Rashford mens sistnevnte ble intervjuet.

– Jeg måtte bare hodet kaldt. Jeg ville ta den (straffen), sa Rashford etterpå.

Historiske

Aldri før i denne turneringen har et lag avansert med et lignende utgangspunkt Manchester United hadde etter hjemmekampen.

Det er på det nivået du finner denne prestasjonen.

Før kampen sa klubblegenden Gary Neville at han er sikker på at Solskjær kommer til å få managerjobben.

Og akkurat nå virker noe annet utenkelig.

At ungguttene Tahith Chong (19) og Mason Greenwood (17), sistnevnte debutant, var på banen da avgjørelsen falt, gjør bragden bare enda mer imponerende.

– Solskjær har vokst fra å være en helt til å bli et ikon, sa Aftenpostens fotballskribent, Lars Tjærnås, under Viasats sending.

Den største scenen

Snaue to timer tidligere:

Die Meister! Die Besten! Les grandes équipes! The champions!

Champions League-hymnen når sitt klimaks, det er straks kampstart, og en kan bare se for seg hva som går gjennom hodet på Solskjær der nede ved trenerbenken.

Med en UEFA-vest trukket over det vanlige managerantrekket ser han ut mot gressteppet som lyses opp i kveldsmørket. Det yrende regnet.

Observerer en kokende tribune nærmest fullstendig dekket av røde og blå flagg.

Og legger nok litt ekstra merke til levenet fra de mest hardbarkede hjemmesupporterne bak målet til venstre.

Kanskje tenker han at det er akkurat sånn det skal være.

Det var slike kvelder han levde for som spiller, det var en slik kveld som definerte karrieren hans for 20 år siden, og det er dette nivået han mener Manchester United skal tilhøre.

Scenen blir knapt større enn dette i fotballsammenheng.

Drømmestarten

Her visste Solskjær at han trengte et mirakel. Og før det var spilt to minutter fikk han akkurat det han trengte.

Plutselig var Lukaku, belgieren som bare scorer og scorer, alene gjennom. En stygg feil fra Thilo Kehrer sørget for det.

Lukaku rundet Gianluigi Buffon, rakk igjen ballen akkurat tidsnok og skled inn 0–1.

United-håpet var tent. I det lille hjørner med bortefansen brøt det ut ville jubelscener.

Og selv blant PSG-fansen ble det stille noen sekunder, før de mobiliserte på nytt og dro i gang kampropene igjen.

Men PSG la seg ikke ned for å dø. Båret frem av et enormt lydnivå fra egne supportere tok de tak i kampen. Kun noen centimeter skilte Kylian Mbappé fra utligning.

Og så kom den bare minutter senere. Mbappé viste hvor ustoppelig han kan være. Han dro seg fri og slo ballen foran mål. Der satte Juan Bernat enkelt inn 1–1.

Utnyttet Buffon-tabbe

Solskjær har sagt at han liker å bli sittende på benken de første 20 minuttene av kamper. Men nå var han helt fremme ved krittstripene som markerer hvor trenernes område stopper.

Han ropte og gestikulerte, men PSG ble stadig mer dominerende.

Men så, da det var spilt en halvtime, kom scoringen ut av ingenting.

Marcus Rashford skjøt fra distanse, men skuddet virket ikke å by Buffon på problemer. Men keeperlegenden fomlet bort ballen, og på returen dukket Lukaku – igjen – opp.

1–2. Håp. For nå trengte bortelaget bare ett til.

Målet etterlot umiddelbart en rar stemning på Parc des Prince. Spørsmålet som hang i luften var dette: Hva var det som traff oss nå?

Til pause var PSG rystet. Mens Solskjær øynet triumf.

På veien mot garderoben tillot han seg å gi en UEFA-delegat en high five.

Kunstmål annullert

Ti minutter etter pause tok det av på Parc des Princes. Et hælspark fra Mbappé og en chip fra Ángel Di María var ingrediensene i et kunstmål.

Spillerne slapp jubelen løs foran ultrasupporterne, men etter noen lange sekunder kom kontrabeskjeden. Offside. Målet var annullert.

PSG-dominansen fra den første omgangen fortsatte i den andre, men så lenge ett United-mål ville snu opp ned på alt, lå det en nerve over hele stadion.

Like før slutt så det ut til at avgjørelsen skulle komme, men Mbappé skled alene med David de Gea. Og fra skrå vinkel smelte Bernat returen i stolpen.

Men på overtid skjedde det utenkelige. Innbytter Dalots skudd traff armen til Kimpembe. Etter en VAR-sjekk pekte dommeren på straffemerket, og Rashford sendte United videre til kvartfinalen.

På Parc des Princes så det ut som PSG-spillerne slet med å begripe hva som akkurat hadde skjedd.

Den «umulige» oppgaven

Før kampen var det mye som talte mot Solskjær.

Champions League-historien viste at ingen av de lagene som hadde tapt den første utslagskampen med to mål eller mer på hjemmebane, hadde greid å avansere. Ingen.

I tillegg kom Solskjær til Paris uten mange av sine største stjerner.

Det gjorde at hele fire unggutter fikk plass på innbytterbenken: James Garner (17), Angel Gomes (18), Tahith Chong (19) og Mason Greenwood (17).

Legg til at PSG er et milliardprosjekt som er skapt for denne turneringen, og du skjønner hvorfor dette er blitt kalt en «umulig» oppgave.

Overraskende trekk

Men mirakuløse snuoperasjoner har skjedd før de siste sesongene, PSG selv ble trolig offer for den aller mest spektakulære for to år siden, og det var dét perspektivet Solskjær klorte seg fast til.

En drøy time før start ble det første trekket kjent. Da ble det klart at Solskjær hadde gått for et overraskende laguttak.

I stedet for den vante firebackslinjen startet han med to vingbacker og tre midtstoppere.

Da Eric Bailly måtte ut med skade ti minutter før pause, skiftet imidlertid Solskjær tilbake til den mer vante formasjonen.

Skaden føyde seg inn i en lang rekke, men håpet om avansement levde videre.

Og på overtid kom scoringen Manchester United trengte. Dermed var Solskjærs bragd et faktum.

