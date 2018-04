Brann slo Stabæk og klatrer opp på tabelltopp

Trenervikaren med seier mot rivalen: – For en glede, for en opplevelse

BRANN - STABÆK 3–0

Brann tok over ledelsen i Eliteserien i fotball da laget lørdag vant 3-0 mot Stabæk på eget gress i Bergen. Stabæk falt til sisteplass.

Brann-spillerne gjorde stort sett som de ville mot gjestene fra Stabæk. Hjemmelaget tok umiddelbart kontroll på kampen og kunne gå av banen etter 90 minutter som serieledere.

Gilli Rólantsson, Vito Wormgoor og Peter Orry Larsen sørget for at byen mellom de sju fjell er i den sjuende himmel og på toppen av tabellen etter en solid forestilling på Brann stadion.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier til Eurosport at han er fornøyd med resultatet, men ikke helt med spillet.

– Det var veldig deilig. 3-0 må vi være fornøyd med, men vi må opp ett par hakk for å vinne borte mot Ranheim (onsdag), for det var ikke noen spesielt god kamp, sa Nilsen.

Eliteserien fotball menn lørdag, 6. runde:

Brann – Stabæk 3-0 (2-0) 9478 tilskuere Mål: 1-0 Gilli Rólantsson (11), 2-0 Vito Wormgoor (44), 3-0 Peter Orry Larsen (77). Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar. Gult kort: Hugo Vetlesen, Stabæk. Lagene: Brann (4-3-3): Samuel Radlinger – Taijo Teniste, Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Gilli Rólantsson – Fredrik Haugen (Amer Ordagic fra 76.), Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen – Gilbert Koomson (Deyver Vega fra 81.), Steffen Lie Skålevik (Peter Orry Larsen fra 67.), Ludcinio Marengo. Stabæk (4-3-3): Sayouba Mandé – Daniel Granli, Vadim Demidov, Andreas Hanche-Olsen, Jeppe Moe – Hugo Vetlesen (Tobias Borchgrevink Børkeeiet fra 82.), Martin Rønning Ovenstad (Tonny Brochmann fra 64.), John Hou Sæter – Ola Brynhildsen (Oscar Aga fra 86.), Ohi Omoijuanfo, Franck Boli. (©NTB)

Markkryper

Branns første mål kom etter elleve minutter da den færøyske landslagsspilleren Gilli Rólantsson sendte av gårde en markkryper fra utsiden av sekstenmeteren. Ballen forsvant under Sayouba Mandé i Stabæk-målet og inn i nettet.

Stabæk spilte seg til enkelte farligheter, men det var hjemmelaget som skapte de største sjansene og burde ha scoret flere før Branns nederlandske duo, Ludcinio Marengo og Vito Wormgoor, sto bak Branns 2-0-mål. Marengo la hardt inn fra venstre, Wormgoor kom løpende og stanget ballen inn bak Mande fra fem meters hold.

Da lagene gikk til pause var det ikke ufortjent at hjemmelaget ledet med to.

– Mer å gå på

I annen omgang la Stabæk litt press på hjemmelaget, men Brann-forsvaret så ut til å ha full kontroll. Stabæk kom til sin største sjanse da det gjensto en halv time. Ohi Omoijuanfo kom alene med keeper Samuel Sahin-Radlinger, men Branns østerrikske sisteskanse stoppet Ohis avslutning.

Etter hvert var det bare et spørsmål om når hjemmelagets tredje mål skulle komme. Peter Orry Larsen var nær ved da han fra fem meters hold banket ballen over mål tjue minutter før full tid, men 13 minutter før full tid løsnet det for spissen. Han satte pannebrasken til etter en kort cornervariant og fastsatte resultatet.

– Det var godt å komme inn og punktere det, sa Orry Larsen til Eurosport.

– Kampen var ikke så veldig bra, men vi vant 3-0. Vi har fortsatt mye å gå på, så det lover godt.

– Ikke godt nok for eliteserien

De siste minuttene ble gjestene direkte overkjørt, og tre minutter før full tid smalt ballen i metallet bak Stabæk-keeperen to ganger da Brann-bølgen skyldte over gjestene.

– Det er ikke godt nok, vi ser ut som et juniorlag til tider, sa en tydelig skuffet Vadim Demidov.

– Vi visste hva vi kom til. Brann er et godt lag, og skal man vinne må vi våge å spille vårt spill og ta duellene. Vi må opp flere hakk, dette er ikke godt nok til å spille i eliteserien.

Brann har nå tatt ni av ni mulige poeng på eget gress, er ubeseiret i år og leder Eliteserien med 13 poeng, ett poeng foran Molde. Stabæk, som er sist på tabellen med tre poeng, må fortsatt jakte på årets første trepoenger. Neste sjanse kommer onsdag, da spiller Stabæk hjemme mot Start.

Brann møter Ranheim borte samme dag i en annen utsatt kamp.

(©NTB)