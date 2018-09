Brann-supporter måtte amputere foten etter T-bane-ulykke. Nå takker han for all støtten.

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

Bergenseren, som falt ned mellom plattformen og T-banen før seriekampen mellom Vålerenga og Brann 26. august, har lagt ut en sterk melding på Facebook. Der takker han for all støtten han har fått.

I meldingen heter det blant annet:

«Jeg har i dag vært igjennom en (forhåpentligvis siste) operasjon som gjør at jeg har stor tro på at alt skal bli bra. Selve ulykken skjedde på vei til Brannkamp, da jeg falt mellom plattformen og T-banen i Oslo. Skadene ulykken ga meg var brudd flere steder i kroppen, men den største skjedde med det ene beinet mitt. Denne medførte at jeg måtte amputere ganske midt på min venstre legg. Legene sier at jeg skal kunne få et bortimot normalt liv med riktig trening og proteser, og de har vært positive helt siden jeg våknet på Ullevål sykehus natt til mandag. Jeg er heldigvis helt frisk og pigg i hodet!»

Det var NRK som først omtalte innlegget.

Ros til Ullevaal sykehus

Pappa Tom, som Aftenposten har pratet med, sier at familien er utrolig stolt av sønnen sin, og det pågangsmotet som han har.

Sønnen, som ikke vil ha etternavnet offentliggjort, er ved godt mot og ser fremover.

– Vi har fulgt ham i Oslo i to uker. Ja, han er så absolutt positiv. Vi er dessuten svært fornøyd med Ullevaal sykehus, sier faren, som fikk høre den sjokkerende nyheten fra nære venner av Jørgen.

Jørgen har fått meget god behandling og oppmuntringer på veien. Og som han selv skriver på Facebook:

«Ellers så tenker jeg at veien til å bli idrettsstjerne nå ligger for min fot, så ikke vær overrasket om dere ser meg i Paralympics i fremtiden!».

Gleder seg til å komme hjem

Jørgen presiserer at han har det veldig bra, etter forholdene. Han har lest alle meldinger han har fått, og setter pris på omtanken.

«Som dere sikkert forstår har jeg ikke hatt mulighet til å svare på alle, men jeg har lest alt.»

Den uheldige Brann-supporteren skal etter hvert overføres til Haukeland sykehus.

«Jeg gleder meg til å komme hjem til Bergen og komme i gang igjen med studier, jobb og gå på Stadion! Jeg gleder meg også til å se alle vennene mine, jeg håper noen kommer på besøk på Haukeland. Jeg vet enda ikke når jeg blir overført tilbake til Bergen.»

Han er ydmyk og glad fordi foreldrene har stått ved hans side hele veien. I meldingen heter det:

« I tillegg vil jeg takke resten av familien min, samt miljøet i og rundt Sportsklubben Brann.»

– Jeg er positiv, er én av flere meldinger han sender fra sykesengen