Brann-treneren så Ranheim imponere i generalprøven

Kristiansund - Ranheim 2–3 (1–1): Hjemmelaget åpnet best, men Ranheim løftet seg kraftig.

Det er konklusjonen etter at de blå fra fjæra har levert sin aller siste test før det smeller mot Brann i idrettsparken lørdag.

Det ble en test hvor Ranheim havnet under allerede etter åtte minutter. Men hvor mannen som «aldri scorer», Kristoffer Løkberg, utliknet før pause. Og hvor tidligere RBK-junior Ola Solbakken og opprykkshelt Michael Karlsen fulgte opp det første kvarteret av 2. omgang. Før Kristiansund-spiss Benjamin Stokke reduserte med et kvarter å spille.

Dermed en meget hyggelig bussreise tilbake til Trondheim for trener Maalens og hans gutter.

Og noe å tenke på for Brann-trener Lars Arne Nilsen, som fulgte lørdagens motstander fra tribunen.

Foosnæs fant Løkberg

Det tok altså bare åtte minutter før det smalt bak Even Barli i Molde søndag kveld. Benjamin Stokke viste hvorfor han er en spiss som kan score et tosifret antall mål denne sesongen, og satte ballen sikkert i nota med høyrebeinet.

Rett etter baklengsen hang Ranheim-spillerne litt i tauene mot fjorårets store overraskelse i eliteserien. Men da venstrekant Erik Tønne ble dratt ned i feltet etter kvarteret, en omdiskutert situasjon som ikke endte i straffe, steg selvtilliten i bortelaget. Man torde holde mer i ballen, og det ble større presisjon i overgangsspillet.

Fem minutter senere smalt det, også: Venstreback Alexander Foosnes slo et fint innlegg, ingen Kristiansund-spillere var like mye på hugget som Kristoffer Løkberg - og midtbanespilleren var iskald. 1–1!

Kampen ble spilt i Molde på grunn av frost i kunstgresset i Kristiansund, og Ranheim-spillerne så ut til å trives mer og mer på Røkkeløkka.

Jo, Bendik Bye og Torgil Gjertsen hadde hver sin pene mulighet for hjemmelaget rett før pause, men da lagene gikk i garderoben hadde nok trener Maalen en følelse av at elitenivået ikke er til å bli skremt av.

Innøvd frispark

Hadde Kristiansund hatt et lite overtak før pause, var det Ranheim som startet best etter.

Fem minutter inn i omgangen var gjesten svært nære ved å ta ledelsen, da et frekt innøvd frisparktrekk endte i ei kanokule fra Tønne. Kristianund-keeper Sean McDermott reddet godt, men måtte gi retur, som Ola Solbakken satte i garnet. Men Solbakken, som var kommet inn for en skadet Sivert Solli, var kraftig offside - og dermed korrekt annullering.

Samme Solbakken var imidlertid ikke offside noen minutter etter. Bakromspasningen fra Mads Reginiussen var elegant, kantens løp var godt timet og plutselig var 19-åringen kliss alene mot McDermott.

Kaldt i høyre hjørne - og 1–2.

Tverrligger og ned

Kristiansund overtok noe av spillet igjen etter scoringen, og igjen hadde Gjertsen en avslutning rett utenfor.

Men det er liten tvil om at Ranheim spilte på seg kraftig med selvtillit denne søndagskvelden.

I det 63. minutt fant Reginiussen Michael Karlsen, som sendte i veg en ordentlig «druser» av et skudd. Ballen via tverliggeren og så vidt over streken. 3–1!

La seg lavere

Med tomålsledelsen ble Ranheims taktikk enda mer tydelig: Å ligge lavt, kontre, og rett og slett øve på å holde på en ledelse mot et eliteserielag.

Svaret på det er nok todelt:

I perioder styrte midtstopper Christian Eggen Rismark troppene godt, hvor også Ranheim-midtbanen tvang Kristiansund til å spille foran seg. Men de gangene KBK spilte på få touch, ble det skummelt.

I det 71. minutt dro Barli fram en solid redning, da Amaidou Diop plutselig sto alene i feltet. Det samme gjorde han også et lite kvarter senere, etter et Kristiansund-skudd skrått fra venstresiden.

Da hadde ikke Barli kunnet gjøre noe som helst med nevnte Stokkes heading etter 75 minutter, som var knallhard etter et innlegg fra høyresiden. 2–3.

Men Ranheim scoret tre på bortebane denne søndagskvelden. Og Ranheim maktet å holde en ledelse inn.

Det ga nok gode svar til trener Svein Maalen før Brann-kampen.

Trønderfest

Det var for øvrig ren trønderfest i Molde by søndag kveld. Ranheim stilte ti trøndere fra start, samt etter hvert svært så skaptrønder Mads Reginiussen.

Mens Kristiansund flankerte sentrallinja si med fire som like gjerne kunne spilt i fjæra: Bent Sørmo, Christoffer Aasbak, Bendik Bye og Torgil Gjertsen.

Og når det er sagt:

Tre av dem har da også gjort nettopp det...