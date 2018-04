Brann-treneren skryter av Ranheim-stopperen: – Han er god

Langrennstopp jubler for «ekteskapet» mellom Løfshus og Northug: – Stiller gjerne opp som prest

Ranheim-Brann 0–2

Det ble en dag der Brann var hakket for gode for Ranheim. Men etter kampen så er det en Ranheim-spiller som får skryt av motstanderens trener.

– Ranheim er gode i etablert. Vi fikk noe å bryne oss på. De har en midtstopper i Rismark som er ekstremt flink. Vi hadde trøbbel med ham i første omgang og så prøvde vi å låse ham litt mer i andre og da var det litt bedre. Han er god, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

– Hvis han vil ha en tur til Bergen, men Eggen lar vel ham ikke dra til Bergen. Vi kan hente ham, vi, spøker Nilsen videre til Eurosport.

Christian Eggen Rismark er barnebarnet til RBK-legenden Nils Arne Eggen.

– Flere har vært gode

Midtstopper Christian Eggen Rismark synes det er kjekt med skryt, selv om det er fra Brann-treneren.

– Vi er her for å vise oss frem. Det er flere som har vært gode og vi skal ikke skjemmes over kampen i dag. Det er helt greit. Vi kommer til å tape noen slike, sier Rismark til Adresseavisen.

Tapte krigen

Midtstopperen mener Brann-laget er hakket bedre enn lagene de har møtt tidligere i år, og at de taper krigen de ellers har vunnet tidligere i sesongen.

– Vi har vunnet duellkrigen, annenballer og rydder godt unna. I dag taper vi den krigen. Da blir det tøft. Vi må være på høyde hvis vi skal ha en sjanse, sier Rismark.

Brann fikk det andre målet etter at det hadde gått omtrent ti minutter av andre omgang.

– Brann er solid og vanskelig å bryte ned. Vi har noen sjanser utover, men vi greier ikke å rulle opp. Når de får mål nummer to, så merker jeg at piffen går litt ut av oss. Vi forsøker, men de er solide og har bra fysikk i laget. De er et topplag, sier Rismark.