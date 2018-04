Bratseths rørende historie om vennen Bjørn Hansen: – Vi satt på trappa og gråt

Saken oppdateres.

Han er en av norsk fotballs største gjennom tidene: RBK-spiller- og sportsdirektør, landslagskapteinen og Tyskland-proff Rune Bratseth gjester denne ukes Rasmus & Saga.

Bratseth er av dem som kjente trenerlegenden Bjørn Hansen aller best. De fikk god kontakt da Bratseth spilte for RBK tilbake i 1984, forsterket forholdet da Hansen var assistenttrener og Bratseth sportsdirektør for RBK på 90-tallet – og fikk et nært vennskap.

Onsdag i forrige uke gikk Hansen bort, 79 år gammel, og vi minnes Hansen i denne ukes sending.

Roste Bendtner

Hansen var glødende engasjert i fotballen til det siste. Og det siste, store utspillet han hadde i Adresseavisen var da han framsnakket talentet til Nicklas Bendtner. Bendtners nye RBK-rolle, og kampen i Drammen er selvsagt også tema denne uka.

Hvordan fungerte RBK mot Strømsgodset? Og hvordan blir det når lillebror Ranheim gjester Lerkendal lørdag?

Bratseth er også opptatt av to ting når han snakker om fotball denne uka: Hvor ufarlig fotball er i det store perspektivet, hvor han blant annet snakker om hvor viktig det å etterstrebe åpenhet er i en klubb som RBK.

Han snakker også om terping som del av fotballtreningen, og hvordan han selv kan våkne om natta fremdeles å huske Bjørn Hansens drillinger av soneforsvar tilbake på 80-tallet.

Tenåring-ellever

Ukas lag er naturlig nok også representert, denne gang med tre tenåringer i elleveren.

Og Tore i Rorbua har denne gang to innslag: Ett har kommet fra Levanger. Mens Bratseth gjør et forsøk på å overgå en tidligere storhoppers forsøk rett etterpå.

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus & Saga ved å klikke på denne linken, eller ved å trykke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus & Saga i Itunes.

