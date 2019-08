Braut Haaland herjer i serien - nå er han tatt ut på landslaget

Saken oppdateres.

Saken oppdateres.

Landslagstrener Lars Lagerbäck tok tirsdag ut troppen til EM-kvalikkampene mot Malta (5. september) og Sverige (8. september). Spilleren det var knyttet mest spenning til på forhånd, var Erling Braut Haaland, som har scoret sju mål på de fire første seriekampene i østerriksk Bundesliga.

Da U21-trener Leif Gunnar Smerud presenterte sin tropp like før Lagerbäck, uten Braut Haaland, var det et tydelig hint om at Salzburg-spissen var med i A-troppen, og svensken bekreftet noen minutter senere at 19-åringen er med blant de utvalgte mot Malta og Sverige.

– Kan bli en god internasjonal spiss

– Han spiller på et veldig bra lag som dominerer i sin liga, sa Lagerbäck.

Joshua King, Bjørn Maars Johnsen og Alexander Sørloth er de tre andre i angrepsrekken. Landslagssjefen sa at han ønsket seg fysisk sterke spillere på topp.

Lagerbäck ble ikke imponert de første gangene han så Braut Haaland.

– Men siden har han spilt bedre, og har noen gode egenskaper. Han kan bli en veldig god internasjonal spiss, mener Lagerbäck.

Faren Alf-Inge Håland har 34 landskamper for Norge.

Normann i troppen

Ny på landslaget er også tidligere Bodø/Glimt-spiller Mathias Normann.

– Han har spilt bra i Rostov. Han er fantastisk med ballen, en god pasningsspiller og løpssterkt. Er er sentral i Rostov, og det er bra at vi får inn spillere som spiller godt, sa Lagerbäck.

Keeper Rune Almenning Jarstein er tilbake etter skade. André Hansen er vraket.

RBK-stopper Tore Reginiussen er tilbake på landslaget.

Reginiussen signaliserte tidligere i år overfor Adresseavisen at han vurderte å legge opp etter denne sesongen. Men 1. august la han pennen på papiret og signerte en kontrakt som varer ut 2020-sesongen.

Sist gang stopperkjempen var på landslaget var i november 2018. Da var han ubenyttet reserve.

– Selvsagt godt at Tore er motivert for å være med landslaget. Så lenge kroppen hans orker så er vi takknemlige for det. Han er vel egentlig vår beste duellspiller i boksen i forsvarsspillet. Så han er velkommen tilbake i troppen igjen, sier Lars Lagerback.

Hele troppen:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, Sten Grytebust, Sondre Rossbach.

Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Even Hovland, Omar Elabdellaoui, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson.

Midtbane: Sander Berge, Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Martin Ødegaard, Fredrik Midtsjø, OIe Kristian Selnæs, Mathias Normann.

Angrep: Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King, Alexander Sørloth.

U21-troppen Julian Faye Lund, Kristoffer Klaesson, Fredrik Bjørkan, Leo Østigård, Ulrik Fredriksen, Lars Ranger, Birk Risa, Tord Salte, Tobias Heintz, Tobias Børkeeiet, Hugo Vetlesen, Emil Bohinen, Tobias Christensen, Håkon Evjen, Gaute Vetti, Johan Hove, Aron Dønnum, Ola Brynhildsen, Rafik Zekhnini, Jørgen Strand Larsen, Dennis Johnsen, Kristian Thorstvedt.

Norge skal spille mot Ungarn og Kypros i september.