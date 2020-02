Brennhet Sørloth på legendejakt

- Det er vanskelig psykisk når du vet at den ene får mer enn den andre for den samme jobben

Saken oppdateres.

24-åringen snuser nå på scoringsfrekvensen til storklubbens største målmaskiner.

Tirsdag scoret den norske landslagsspissen to ganger da Erzurumspor ble slått 5-0 i kvartfinalen i den tyrkiske cupen. I ligaen har det så langt blitt 16 fulltreffere på 19 kamper.

Med det troner Sørloth på toppen av toppscorerlisten i den tyrkiske superligaen. Nærmest følger Alanyaspors Papiss Cisse med 14 mål.

Trønderen kan samtidig vise til et målsnitt på 0,84 per kamp så langt denne sesongen. Opprettholder 24-åringen den frekvensen, ender han på 28 mål når endelig fasit skal skrives på selveste 17. mai.

Det plasserer i så fall trønderen helt oppe blant Trabzonspors aller mest målfarlige spillere gjennom tidene.

Sterkt snitt

Klubbrekorden i antall ligascoringer i én og samme sesong har tyrkeren Burak Yılmaz. Han scoret 33 ganger på 34 kamper i 2011-12-sesongen. Det ga et snitt på 0,97 mål per kamp.

Landsmannen Fatih Tekke hadde rekorden før Yilmaz. Han sto bak 31 mål på 34 kamper, et snitt på 0,91, i 2004-05-sesongen. Toppscorer i den tyrkiske ligaen ble også georgieren Shota Arveladze da han scoret 25 mål på 30 kamper i 1995-96.

Arveladze, som anses for å være en klubblegende i Trabzonspor, endte på et målsnitt på 0,83. Det er marginalt lavere enn det Sørloth har levert i inneværende sesong.

Ikke rart Trabzonspor-fansen trykker klubbens norske målmaskin til sitt bryst.

Avis: Var Galatasaray-aktuell

Sørloth har blitt et hett navn Tyrkia etter låneovergangen fra Crystal Palace i fjor sommer. Ifølge storavisen Milliyet kunne samtidig nordmannen havnet i tyrkisk fotball allerede for et par år siden.

I 2018 skal nemlig Galatasaray ha vært svært interessert i å hente 24-åringen til klubben. Overgangen, som angivelig var nær ved å gå i orden, skal samtidig ha strandet som følge av at den tyrkiske klubben slet med økonomien.

Milliyet hevder også å kjenne til at det var den svenske fotballprofilen Johan Elmander som skal ha tipset gamleklubben Galatasaray om at Sørloth kunne være et aktuelt navn å forsterke spillerstallen med.

Elmander spilte i Galatasaray fra 2011 til 2014.

Ifølge avisen skal ledelsen i Galatasaray nå angre på at det ikke lot seg gjøre å komme i mål med signeringen av nordmannen.