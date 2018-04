Britiske medier: Rosenborg har lagt inn gigantbud på tidligere Tottenham- og Liverpool-spiller

Bomullsnett eller plastpose - hva er egentlig best (for miljøet)?

Saken oppdateres.

Flere britiske medier melder tirsdag kveld at Rosenborg har fått avslått et storbud på midtstopperen Steven Caulker.

Sky Sports Scotland skriver på Twitter at den skotske klubben Dundee har sagt nei til et bud på rundt 2 millioner pund fra Rosenborg. Det tilsvarer 22 millioner kroner.

Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Også avisen The Scottish Sun hevder at RBK har fått avslått bud fra Dundee. Avisen skriver at budet var på 1,8 millioner pund, i underkant av 20 millioner kroner.

Sprikende summer

Summene spriker. Lokalavisen Dundee Evening Standard hevder at det dreier seg om 1 million pund.

Caulker startet karrieren i Tottenham. Han var leid ut til flere klubber før han ble solgt til Cardiff i 2013. Etter sesongen med Solskjærs klubb (der Caulker var kaptein) gikk ferden videre til Queens Park Rangers.

Herfra ble han leid ut til Southampton og Liverpool, før han i februar i år signerte kontrakt med den skotske klubben Dundee.

Sky sources understand Dundee have turned down a bid in the region of £2 million for defender Steven Caulker from Norwegian side Rosenborg. #SSN pic.twitter.com/pXuANJCupT — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) April 3, 2018

Caulker har hatt store personlige problemer, noe han snakket om i et intervju med The Guardian sommeren 2017.

Her fortalte han om sine utfordringer med alkohol, gambling og depresjoner. Han sa at problemene utenfor banen hadde ødelagt for ham som fotballspiller, og at han hadde vurdert å ta sitt eget liv.

– Skammen og skyldfølelsen over å sløse bort alle pengene mine gikk innpå meg, så jeg drakk meg selv fra sans og samling slik at jeg ikke trengte å føle noe som helst. Jeg var ute av kontroll, sa han i intervjuet.

Manageren bekrefter bud

Dundee-manager Neil McCann bekrefter ifølge The Scottish Sun at det har kommet et stort bud.

– Det har kommet til et stadium hvor det overgår klubbrekorden for hva vi har fått for en spiller. Men budet er blitt avslått. Godt over en million, sier han ifølge avisen.

– Vi har ikke råd til å miste en spiller som Steven, spesielt ikke på dette tidspunktet av sesongen. Vi har fortalt ham om det (budet), for det er viktig at han vet om slike ting, men han sier at han har ting å utrette her. Og det er flott. Det var et utrolig bud, sier han videre.

I en alder av 26 år har Caulker allerede rukket å spille 123 kamper i Premier League, fordelt mellom klubbene Tottenham, Liverpool, Swansea og Cardiff. Han spilte i Cardiff den sesongen Ole Gunnar Solskjær var manager i klubben.

Caulker står med én landskamp og ett mål for England.

Det norske overgangsvinduet stenger natt til torsdag.