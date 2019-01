Brudd i forhandlingene mellom Rosenborg og FK Haugesund

La opp som fotballspiller – nå venter VM-kvalik for futsallandslaget for Jørgen (28)

Saken oppdateres.

Haugesunds Avis skriver søndag kveld at det er brudd i forhandlingene mellom FK Haugesund og Rosenborg om kompensasjonen for trener Eirik Horneland.

Styreleder i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, har uttrykt at man i løpet av helgen ønsket å bli enige med RBK. Dialogen klubbene imellom skal ha startet fredag og fortsatt gjennom helgen.

Søndag kveld skal det imidlertid ha blitt brudd i forhandlingene, skriver lokalavisen i Haugesund.

FK Haugesund har sendt ut en pressemelding hvor det står at Horneland og hans assistent Karl Oskar Emberland skal trene laget mandag formiddag.

Da Adresseavisen var i kontakt med styrelederen tidligere på kvelden, sa han at det ikke var noe konkret nytt.

– Men jeg tror alle parter er interesserte i å finne en løsning, sa Kaldheim.

Dette skal ha vært en situasjon som både Haugesund og Horneland ønsket å unngå. Men forhandlingene med Rosenborg har vist seg å by på utfordringer.

Lørdag morgen sendte Haugesund et forslag til løsning til Rosenborg-ledelsen. Denne har ikke RBK umiddelbart gått med på.

– Det er ikke noe som er fastlåst, og vi skal forsøke å finne positive løsninger som gir Horneland en god dytt fra start, sa Haugesunds styreleder til Adresseavisen like før klokken 19 søndag kveld.

I 23-tiden søndag kveld ønsker ikke Kaldheim å si noe til Adresseavisen om avstanden mellom klubbene.

Strid om kontrakt

Bakgrunnen for uenighetene klubbene imellom har vært bredt omtalt den siste tiden, og dreier seg om Hornelands kontrakt med FK Haugesund.

Rosenborg har allerede bekreftet at de henter Eirik Horneland som hovedtrener. Hans assistent Emberland skal også være med til Lerkendal. Spørsmålet er når det vil skje.

43-åringen skrev i høst under en ny treårskontrakt med klubben han har trent siden høsten 2016.

Den inneholdt vilkår, gjeldende fra 1. januar 2019, som betydde at han og Haugesund kunne benytte seg av en oppsigelsestid på én måned.

FK Haugesund hevder at de terminerte denne kontrakten da det ble klart at Horneland ville bruke klausulen for å dra til RBK, og hevder at det er trenerens gamle kontrakt som er gyldig.

Det mener ikke Horneland, som fredag kom med en pressemelding. I den skrev han at han og Haugesund endret vilkårene i kontrakten hans da han signerte avtalen i september.

LES OGSÅ:

Fredag fortalte Rosenborgs styreleder Ivar Koteng på et pressemøte i Trondheim at Rosenborg har tilbudt Haugesund 1,1 millioner kroner for å kunne hente Horneland og Emberland til Lerkendal allerede 21. januar.

Koteng var da klar på at det ikke fristet veldig å legge mer penger på bordet, men sa samtidig at ting kunne endre seg når det bare ble litt roligere.