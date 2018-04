Bruttern med ny rolle for Bendtner

Tremåls-Tripic herjet for Viking – så sovnet Berntsens gutter totalt

Saken oppdateres.

DRAMMEN: Etter å ha øvd minimalt på muligheten før seriestart, valgte Kåre Ingebrigtsen å bruke Nicklas Bendtner og Aleksander Søderlund i den fjerde serierunden mot Molde.

Siden har han kjørt superparet sammen i tre kamper på rad. Da med Bendtner ute på kanten og Søderlund som midtspiss.

Reprise fra Mesterfinalen

Mot Strømsgodset på Marienlyst i kveld lufter RBK-treneren en annen variant når han igjen spiller med begge sine to giftigste målscorere. Bruttern virker å stille med såkalt «snudd V» på midten, og legger Nicklas Bendtner bak Søderlund som en slags hengende spiss.

Dansken avgjorde kampen mot LSK i den såkalte «Mesterfinalen» fra den samme posisjonen.

– Kunstgress ikke fotball

Det betyr samtidig en ny opptreden på kunstgress for mannen som har uttalt at det er «latterlig» å spille fotball på det underlaget.

– Kunstgress er en annen sportsgren. Det er ikke fotball, sa Bendtner til Dagbladet for en drøy uke siden.

Bendtner har så langt scoret 21 seriemål for RBK, hvorav om lag 80 prosent har kommet på naturgress. Uten scoring mot Godset i kveld, blir han stående med de to målene mot Molde på de syv første seriekampene. Det kan minne litt om fjorårets start for Bendtner, da han puttet fire mål på de ti første seriekampene.

Helland tilbake

Lagoppstillingen for øvrig viser at Rosenborg har planer om å angripe Strømsgodset. Pål André Helland spilte ikke mot Start på grunn av skade, men nå er han tilbake. På motsatt kant starter Yann-Erik de Lanlay.

Anders Trondsen er ikke med til Drammen på grunn av skade, noe som betyr at Mike Jensen og Anders Konradsen tar de to siste plassene på midten.

Slik spiller RBK: André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen - Nicklas Bendtner - Pål André Helland, Alexander Søderlund, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Østbø, Serbecic, Rasmussen, Reitan, Levi, Zekhnini, M. Konradsen.