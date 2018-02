Bruttern toppet laget for første gang i 2018 – RBK vant i Spania

Saken oppdateres.

RBK – Krasnodar 3–2 (0–1): Rosenborg havnet under etter bare tre minutter mot den russiske klubben i solskinnet på Marbella.

Men etter en helt jevnspilt 1. omgang kneppet RBK-erne opp et hakk, og dermed ble det en hyggelig start på oppholdet i Spania.

Det etter å ha testet frispillingen bakfra man har jobbet med på trening i vinter. Og også etter at Anders Trondsens smell før pause ikke virker å være så alvorlig som det så ut umiddelbart.

Bendtner, Rasmussen og Trondsen

For første gang i vinter så vi et antatt toppet RBK fra start (se laget nederst i artikkelen): Nicklas Bendtner var tilbake etter overbelastningen, Jacob Rasmussen utgjorde stopperparet med Tore Reginiussen – og Anders Trondsen fortsatte sentralt, med Anders Konradsen og Mike Jensen som indreløpere.

Det tok likevel bare tre minutter før RBK fikk en i fleisen, da spissen Oleg Sjatov prikkskjøt fra 16 meter. RBK-fireren var i brukbar balanse, men et hælspark i forkant av scoringen ga Shatov den åpningen han behøvde.

Rosenborg ristet brukbart av seg baklengsen, og omgangen ble helt jevnspilt. En frisk Samuel Adegbenro skjøt rett utenfor etter 18 minutter, og også Pål André Helland dro fram skuddfoten ved et par anledninger.

Ellers var det forholdsvis stille foran målene – og altså 0–1 til pause.

Sjansebonanza

Da lagene var tilbake på banen, holdt Krasnodar på å kopiere 1. omgang: Etter tre minutter skjøt nemlig samme Shatov rett utenfor – et bra forsøk.

Så tok RBK fullstendig over kampen, og etter 55 minutter kom utlikningen: Pål André Helland jaktet smart en retur etter et Mike Jensen-skudd, og fikk en enkel oppgave fra kloss hold.

Krasnodar hadde så vidt rukket å ta avspark før ballen lå i garnet igjen. Denne gang var det Bendtner som var regissør, da han fant venstreback Birger Meling. Avslutningen var solid – og 2–1 etter 57 minutter.

Rett etterpå foretok Bruttern tre bytter samtidig, og satte ut en toneangivende angrepstrio.

Samtidig var det tydelig at de som kom inn ønsket å gi Bruttern svar på tiltale etter å ha blitt benket. Jonathan Levi var nemlig nære ved etter å ha vært på banen i bare et par minutter, da han skjøt over fra kloss hold. Levi skjøt også rett utenfor noen minutter senere, etter å ha dratt seg fint innover i feltet. Da hadde for øvrig midtstopper Reginiussen også hatt sin sjanse: Veteranen først slo en tunnel inne i Krasnodar-feltet – før han skjøt rett på keeper.

Hadde Levi markert seg, fikk også Alexander Søderlund vist at han gjerne skaper hodebry for RBK-trenerne i laguttakene framover. Etter 77 minutter lurte han vekk to russiske forsvarere, før han dyttet ballen i mål med utsiden av høyrefoten. 3–1!

Så hører det med til historien at Krasnodar også hadde to brukbare sjanser i denne perioden, hvor André Hansen vartet opp med et par kvalifiserte redninger.

Og: Til slutt sprakk det da, også. Ett minutt før full tid plukket Pavel Mamev opp en retur fra samme Hansen – og scoret via stolpen.

Men i sum en fortjent RBK-seier foran Vålerenga-trener Ronny Deila og Molde-trener Ole Gunnar Solskjær, Molde og Vålerenga møttes til treningskamp på samme gress rett etter RBK-kampen.

Melings frie rolle

Rosenborg-trenerne har jobbet en god del med frispilling bakfra denne vinteren, og det var helt tydelig på at dette var et fokusområdet mot russerne torsdag.

Keeper André Hansen slo svært sjelden langt ut, også når RBK-forsvaret var satt under press, og særlig venstreback Birger Meling fikk en fri rolle når RBK spilte seg ut bakfra. Bruttern fikk nok ok svar, ettersom RBK-midtbanen flere ganger kom seg rettvendt med ball i gunstige situasjoner, og særlig Samuel Adegbenro ble satt opp fint én-mot-én flere ganger.

Verdt og nevne er også Anders Trondsen, som har begynt å bli varm sentralt på RBK-midtbanen. Mot slutten av 1. omgang ble han stemplet tøft bakfra av Sveriges landslagsstopper Andreas Granqvist, og hinket av banen.

Utfallet av den skaden er ennå ikke kjent, men Trondsen smilte for RBK.nos fotograf i 2. omgang, så forhåpentligvis så stemplingen styggere ut enn den faktisk var.

RBK: André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Trondsen (Besim Serbecic 41.) Anders Ågnes Konradsen (Malte Amundsen 74.) – Pål André Helland (Jonathan Levi (60.), Nicklas Bendtner (Alexander Søderlund 60.), Samuel Adegbenro (Yann-Erik de Lanlay (60.)

NB! Ifølge Stefan Strandberg, som snakket med rbk.no i pausen, stilte Krasnodar med seks-syv «ellever-spillere» fra start. Klubben er nummer fire i den russiske ligaen i øyeblikket. Det kan nevnes at Sveriges midtstopperkjempe Andreas Granqvist var på plass, det samme var backen Victor Claesson.

Det er den tidligere Inter-profilen Igor Shalimov som trener klubben til nettopp Strandberg, som sliter med en skade.