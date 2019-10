Bulgarias fotballpresident går av etter skandalekampen

Her heises nybrua på Lakseveien på plass

Saken oppdateres.

Den bulgarske statsministeren Boyko Borissov var rasende etter mandagens EM-kvalifiseringskamp mellom Bulgaria og England.

To ganger måtte dommeren stoppe oppgjøret etter rasistiske tilrop fra tribunen. Etter kampen har oppførselen til enkelte Bulgaria-supportere ført til sterke reaksjoner.

Statsministeren ønsket at fotballpresidenten Borislav Mihaylov skulle gå av.

– Fra i dag vil vi kutte alle bånd, inkludert økonomiske, til det bulgarske fotballforbundet inntil Borislav Mihaylov trekker seg fra stillingen sin, sa sportsminister Krasen Kralev på vegne av statsminister Boyko Borissov.

Nå har Borissov fått viljen sin. Mihajlov har bestemt seg for å gå av, bekrefter det bulgarske fotballforbundet. Det var TV 2 som omtalte saken først i Norge.

Mihajlov var i sin tid aktiv som keeper for det engelske laget Reading. Han har sittet i UEFAs eksekutivkomité siden 2011.

England vant til slutt skandalekampen 6–0. Etter oppgjøret sa Bulgarias landslagssjef, Krasimir Balakov, at han ikke hadde hørt noen rasistiske tilrop mot det engelske laget.

– Det er et veldig ømtålig tema. Jeg tror ikke det finnes ett eneste menneske i Bulgaria som vil si at rasisme er morsomt. Men på samme tid er det veldig rart hvordan dette tolkes i fotball. Jeg hørte absolutt ingenting under kampen, sa Balakov etterpå melder nyhetsbyrået Reuters.

«Raske grep»

Storbritannia statsminister Boris Johnsen engasjerte seg i saken tirsdag og krevde at UEFA tar «raske grep» for å komme rasismen på europeiske fotballarenaer til livs.

– Den sjofle rasismen vi så og hørte sist kveld hører ingen steder hjemme verken i fotballen eller andre steder. Jeg støtter (manager) Gareth Southgate og laget for å heve seg over det. Vi trenger å se umiddelbare og sterke redaksjoner fra UEFA, sa Johnson.

Lover bedring

UEFA-president Aleksander Ceferin understreket tirsdag at hans styre tar kampen mot rasisme på fotballbanen på alvor og svarte på kritikken som har kommet.

Han mener at kritikken mot UEFA er urettferdig.

– UEFAs utestengelser er blant de strengeste innen klubbidrett og foreninger i de tilfellene tilhengere viser rasistisk oppførsel på kampene våre, sier Ceferin, som blant annet viser til at UEFA kan utestenge en spiller i ti kamper ved rasistisk oppførsel.

Han etterlyser et bredt samarbeid i kampen mot rasisme i fotballen.

– Mer bredt må fotballfamilien – alt fra administrasjonen til spillere, trener og tilhengere – jobbe med regjeringer og frivillige organisasjoner i krigen mot rasistene, sier Ceferin.

(@NTB / 100% Sport)