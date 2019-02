Cantona og Solskjær kan bli gjenforent i Manchester United

Saken oppdateres.

Samtidig som det spekuleres i at Solskjær kan få jobben som United-manager på fast basis, vurderer klubben nemlig å opprette en ny stilling som «director of football», skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Dermed er det ikke helt usannsynlig at Cantona og Ole Gunnar Solskjær, som spilte sammen for United på 1990-tallet, kan bli gjenforent på Old Trafford.

LEST DENNE? Fem ting vi lærte av Solskjærs ydmykende kveld

Snittoddsen på at Cantona får denne jobben er nå nede i 2. Det betyr at han er spillselskapenes favoritt foran Paul Mitchell (4 i odds), som har vært rekrutteringssjef i Tottenham og Southampton, og tidligere United-keeper og nåværende Ajax-direktør Edwin van der Sar (5 i odds).

Sportslig nedtur

Blant outsiderne til jobben nevnes en annen merittert eks-United-spiller. Snittoddsen på at Gary Neville blir klubbens nye sportsdirektør er 15.

Det har vært stor misnøye blant Uniteds supportere fordi klubbdirektør Ed Woodward har håndtert spilleroverganger og andre sportslige ting i klubben de siste årene. Under Woodwards ledelse har United tjent mye penger, men sportslig har det ikke vært veldig mye å juble for siden managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013.

Det har fått mange til å rope etter en sportsdirektør. Og ifølge britiske medier ser det nå ut til at United er enig med supporternes krav.

Klubblegende

Eric Cantona spilte 185 kamper og scoret 82 mål for United før han overraskende la opp med umiddelbar virkning etter 1996/97-sesongen.

Senere ble han ansatt som fotballdirektør hos amerikanske New York Cosmos, en rolle som kan sammenlignes med den han nå skal være aktuell for i United, men Cosmos selv har senere hevdet at Cantona først og fremst fungerte som en promotør og ambassadør for klubben.

Cantona var en helt sentral figur i Uniteds suksesslag på 1990-tallet, og han var kaptein i Solskjærs debutsesong i Manchester United (1996/97). Til sammen scoret de 29 mål i ligaen i sesongen som endte med seriegull for United.

(©NTB)