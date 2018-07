Celtic-treneren var misfornøyd til pause: - Jeg var ærlig med spillerne

Saken oppdateres.

Celtic-Rosenborg 3–1

– Vi spilte veldig bra, og vet at vi kan reise til Norge og score der også. Vi er bare ved halvtid ennå, men det er et bra resultat for oss.

Det sier Celtic-trener Brendan Rodgers til BBC etter seieren over Rosenborg i første kamp av andre kvalifiseringsrunde til Champions League.

Rosenborg fikk en drømmeåpning gjennom Birger Melings mål, men fikk det etter hvert tøft og til slutt styrte det skotske hjemmelaget hele butikken.

– Vi startet bra, men på dette nivået er det viktig med balanse når man angriper. Vi gjorde en feil ved scoringen deres, sier Rodgers.

Han sier det ble gjort endringer etter Birger Melings scoring, og den tidligere Liverpool-manageren var godt fornøyd med svaret fra sine spillere.

– Jeg var ærlig med spillerne i pausen. Det fungerte ikke, så det er en god lærepenge for oss. Jeg sa til spillerne at det var min feil, og at vi skulle gå tilbake til et system vi kjente bedre, sier Rodgers til den britiske kanalen.

Den nordmannen som nok fikk den beste opplevelsen på Celtic Park onsdag var Kristoffer Ajer. Skotske aviser gir gode karakterer til den norske midtstopperen på sine spillerbørser.

– Føler nok han hadde en god dag på jobben, skriver The Herald, som gir karakteren 7.

– Viser seg som lederen i forsvaret, til tross for at han kun er 20 år. Stod opp mot den fysiske utfordringen fra Bendtner, og var rolig med ballen når han gikk fremover, skriver Daily Record.

