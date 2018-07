Celtics keeperstjerne vet hva Rosenborg-spillerne opplever: – Det kan samle laget

Er du over 28 år? Da lukker du ørene for ny musikk

Saken oppdateres.

I kveld går Celtic og keeper Craig Gordon ut på gressmatten mot et Rosenborg-lag som har opplevd en turbulent uke. Etter avansementet mot Valur sist onsdag, fikk trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun uventet sparken.

Sparkingen har skapt engasjement i Trøndelag, og selv RBK-spillerne sa i en pressemelding av de var «monumentalt uenig» i avgjørelsen til RBK-styret, og ba klubben gjeninnsette trenerduoen.

– Kan samle laget

Men Gordon mener at Celtic ikke må tro at Rosenborg blir en lettere motstander på grunn av kaoset i etterkant av trenersparkingen. For 12 år siden opplevde han selv som spiller i den skotske klubben Heart at en populær trener fikk sparken. Han var en av spillerne som gikk ut og kritiserte sparkingen i media.

– En slik hendelse kan samle laget. Husk hva Hearts klarte den sesongen, de vant cupen og kom på andreplass i ligaen. Spillerne kjempet sammen, om det var mot den nye manageren eller styret. Vi lyktes selv om det skjedde mye utenfor banen, så jeg tror ikke vi skal bry oss så mye om det, sier Gordon, ifølge Daily Record.

Han tror at Celtic vil få en tøff kamp, uansett hva som skjer i trondheimsklubben.

– Trenere kommer og går, og spillerne må gjøre jobben, uansett hvem som er sjef. Jeg tror ikke det kommer til å påvirke RBK-spillerne, sier han til Daily Record.

Skryter av Bendtner

Keeperen har tidligere vært lagkamerat med Nicklas Bendtner i Sunderland, og frykter den høye dansken.

– Om han har dagen, kan han knuse alle. Han er en fantastisk spiller. Når han har dagen, har jeg sett kan knuse gode Premier League-lag alene, sier Gordon til Daily Record.

De to lagene møttes også i kvalifiseringen til Champions League i fjor, og da var det Celtic som trakk det lengste strået etter to svært tette kamper. Vinneren av oppgjøret går videre til tredje kvalifiseringsrunde til den gjeveste turneringen, hvor de greske seriemesterne AEK Athen venter.

Taperen møter irske Cork City i den tredje kvalifiseringsrunden til Europa League i begynnelsen av august.

Kampen spilles på Celtic Park klokken 20.45 onsdag kveld.