Champions League-rettighetene til TV 2

Saken oppdateres.

TV 2 har sikret seg rettighetene til å vise alle kampene fra Champions League fra 2021–2024. Det bekrefter kanalen onsdag.

Nent-gruppen, som står bak TV3 og Viasat-kanalene, har tidligere hatt de eksklusive rettighetene de siste tre tiårene.

Administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, sier følgende i en pressemelding:

– Vi er selvfølgelig glade for å sikre UEFA Champions League på TV 2, selv om fokus i disse dager er på den krisen vi som samfunn står i. I en tid der alt er annerledes og all fotball er satt på vent er supporternes muligheter til å følge Champions League den dagen krisen er over nå sikret.

TV 2 har de siste årene sendt to Champions League-kamper i uken gjennom sesongen, i samarbeid med Nent. Nå får kanalen rettigheten for seg selv.

Alle kampene vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo, utvalgte kamper vil fortsette å gå på TV 2 sport 1, og finalen sendes på hovedkanalen TV 2, opplyser TV 2.

Holdt tyst om rettighetene

Tidligere i april ble det kjent at Viasat mister rettighetene. Da ble det spekulert på hvem som hadde vunnet budkrigen.

Discovery avkreftet at de hadde sikret seg rettighetene, men TV 2 ønsket ikke å uttale seg.

– Når det kommer til eventuelle rettighetsprosesser så kommenterer vi ikke disse, skrev kanalens pressesjef Jan Petter Dahl til NTB den gangen.

TV 2 har vært hjemmet for Premier League de siste ti årene, men i februar ble det kjent at Nent-gruppen hadde sikret seg rettighetene fra og med 2022/23-sesongen.