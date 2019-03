Champions League: Solskjærs United møter Barcelona - drømmetrekning for Liverpool

Stoppet ikke for politiet, endte i grøfta og løp fra stedet

Saken oppdateres.

Dette er trekningen av kvartfinalene i årets Champions League:

Ajax-Juventus

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Manchester United-Barcelona

Trekning Champions League-kvartfinaler Program kvartfinaler: Tirsdag 9. april Liverpool - Porto Tottenham - Manchester City Onsdag 10. april Manchester United - Barcelona Ajax - Juventus Tirsdag 16. april Barcelona - Manchester United Juventus - Ajax Onsdag 17. april Manchester City - Tottenham Porto - Liverpool 1. juni: Finale. Veien videre: Første semifinale: Vinner av Tottenham/City vs. vinner av Ajax/Juventus. Andre semifinale: Vinner av United/Barcelona vs. vinner av Liverpool/Porto. Vinner av første semifinale blir derfor hjemmelag mot vinneren av den andre semifinalen i finalen på Wanda Metropolitano, lørdag 1. juni.

Solskjær tilbake på Camp Nou

Manchester United møter Barcelona til kvartfinale i Champions League. Sist lagene møttes var da Barcelona vant 3–1 mot United i finalen i turneringen i 2011. Da var Sir Alex Ferguson trener for Manchester United, mens Pep Guardiola satt på den andre trenerbenken for Barcelona.

Dermed returnerer også Ole Gunnar Solskjær & co. til Camp Nou. Det var nemlig på Barcelonas hjemmebane at nordmannen avgjorde Champions League-finalen mot Bayern München på overtid i 1999.

– Det er en tøff, men bra trekning for oss. Alle spillerne og trenerne ser frem til det. Alt er mulig, og det som er litt spesielt er at det er 20 år siden vi vant finalen på Camp Nou. Hvis gutta spiller bra, har vi en mulighet, sier United-legenden Andy Cole til UEFAs TV-sending. Cole spilte sammen med Solskjær i United.

Fotballekspert i Viasat, Morten Langli, spår et heftig oppgjør mellom Manchester Untied og Liverpool i semifinalen i Champions League:

Manchester United - Liverpool i CL-semi, blir en av tidenes norske TV-happenings. — morten langli (@skolemorten) March 15, 2019

På tross av at Barcelona er favoritter mot United, har katalanerne aldri slått ut engelskmennene i en utslagsrunde i Europa. United vant mot Barca i kvartfinalen av cupvinnercupen i 1984, samt semifinalen i Champions League i 2008, ifølge Opta.

Barcelona vant riktignok mot United i finalen av Champions League, både i 2009 og 2011.

Drømmetrekning for Liverpool

Det var mange av storkanonene som håpet på å møte Porto. På tross av avansement i åttendedelsfinalen mot Roma, blir portugiserne regnet som et av de svakeste lagene.

Det ble Liverpool som trakk Porto. Lagene møttes også forrige sesong, da Liverpool knuste portugiserne hele 5–0 borte, før det endte 0–0 på Anfield i åttendedelsfinalen.

– Det er en bra trekning for Liverpool. Jeg håper at Liverpool vinner, og vi gjorde det bra mot Porto i fjor. Jeg tror alle trekker i samme retning, og det ser bra ut. På papiret kan alle komme videre fra kvartfinalene, veien til finalen er veldig tøff, sa Liverpool-legenden Robbie Fowler på UEFAs TV-sending fra sveitsiske Nyon.

Trekning Europa League-kvartfinaler Arsenal-Napoli Villareal-Valencia Benfica-Eintracht Frankfurt Slavia Praha-Chelsea Kvartfinalene spilles 11. april og 18. april. Finalen spilles i Baku, Aserbajdsjan 29. mai.

Hel-engelsk duell

Hele fire av åtte kvartfinale-lag er Premier League-klubber. Det lå derfor godt an til at to engelske klubber skulle møte hverandre, noe vi også fikk. Tottenham møter Manchester City på hjemmebane i den første kampen, før lagene møtes på Etihad i returoppgjøret.

Manchester Citys høreback, Kyle Walker, reagerte slik på Twitter, da han hørte om trekningen fredag. City kjøpte Walker fra nettopp Tottenham sommeren 2017.

This will be fun pic.twitter.com/PkJ2tGAbe0 — Kyle Walker (@kylewalker2) March 15, 2019

Unge Ajax mot Ronaldos Juventus

I likhet med Porto er Ajax et lag som de store gigantene nok håpte mest på å trekke. Juventus, som gikk videre mot Atlético Madrid i åttendedelsfinalen etter en imponerende 3–0-seier på hjemmebane, møter Ajax i kvartfinalen. Det første oppgjøret skal spilles på Johan Cruyff-Arena i den første kampen, før returoppgjøret skal spilles i Torino.

