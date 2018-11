Chelsea-legende legger opp

Saken oppdateres.

Det bekrefter den ivorianske spissveteranen overfor BBC.

Han avsluttet med å spille for lagene Montreal Impact og Phoenix Rising i USA, men huskes best for de mange suksessrike årene i Chelsea.

Drogba vant Premier League fire ganger, FA-cupen fire ganger og ligacupen tre ganger med Chelsea. Kronen på verket var mesterligatittelen med London-klubben i 2012.

– Jeg vet ikke om du kunne skrevet det bedre om det var en film. Den siste kampen for Chelsea, min siste sjanse til å spille i en Champions League-finale, mimrer Drogba om øyeblikket da han satte det avgjørende straffesparket i finalen mot Bayern München.

Senere skulle han komme tilbake og spille ytterligere en sesong for Chelsea etter proffopphold i Kina og Tyrkia.

For Elfenbenskysten scoret Drogba 65 mål på 104 landskamper. Han vil bli husket som landets kanskje aller beste spiller noensinne.

