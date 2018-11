Coolen gjør flere endringer på laget mot Salzburg

Økonomiekspert sjokkert over TIL-underskudd: – Hadde de vært en normal bedrift, ville de vært konkurs for mange år siden

Saken oppdateres.

Rosenborg var sjanseløse på bortebane mot Salzburg, og gikk på en 3–0-smell mot østerrikerne. I kveld jakter Rosenborg revansje og poeng mot gruppelederne i Europaligaen. Motstanderen er så langt ubeseiret i årets gruppespill.

Det har vært en tung start på Europa-høsten for Rosenborg, og etter tre kamper har de ennå ikke tatt poeng. Et tap i dag, og poeng til RB Leipzig i kveldens kamp vil bety at alt håp om avansement fra gruppespillet er ute for RBK.

Rosenborg mangler flere spillere i kveldens oppgjør. Tore Reginiussen tråkket over i hjemmeoppgjøret mot Odd, og er ikke klar til kveldens kamp mot Salzburg. Dermed tar Besim Serbecic plassen i midtforsvaret sammen med Even Hovland. Enda en av de faste spillerne i forsvaret er ute. Vegar Eggen Hedenstad er ikke blant de elleve som starter, og erstattes av Erlend Dahl Reitan på høyrebacken.

Pål-André Helland er heller ikke med i troppen mot østerrikerne. RBK-trener Rini Coolen sa under onsdagens pressekonferanse at vingen er spilleklar, men er ikke i form til å spille tre kamper i uka. Han blir derfor spart til den avgjørende seriekampen mot Start på søndag. Inn på laget kommer i stedet Samuel Adegbenro.

Her er laget mot Salzburg:

André Hansen - Birger Meling, Even Hovland, Besim Serbecic, Erlend Dahl Reitan- Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Djordje Denic - Samuel Adegbenro, Alexander Søderlund, Nicklas Bendtner